Im Restaurant Panorama 2962 in der Gipfelstation der Zugspitze dreht sich am Abend des 27. Juni alles rund ums Kochen. Die Details.

Das Restaurant Panorama 2962 befindet sich in der Gipfelstation der Zugspitze. Gastgeber der "Kitchenparty" ist die Bayerische Zugspitzbahn.

Am Gipfel der Zugspitze befindet sich das Restaurant Panorama 2962 mit regionaler Küche und einer einmaligen Aussicht. Am 27. Juni könnte Deutschlands höchster Gipfel zur "vielleicht spektakulärsten Genussadresse des Sommers" werden, wie es nun in einer Ankündigung heißt: In dem besagten Restaurant können sich die Gäste demnach an diesem Abend auf eine "Kitchenparty" mit einem "Walk-around-Dinner" freuen.

"Kitchenparty" auf der Zugspitze

Gastgeber für die Veranstaltung am 27. Juni ist laut der Ankündigung der Küchendirektor der Bayerischen Zugspitzbahn, Manuel Bunke, mit seinem Team. Unterstützt wird er dabei von renommierten Gastköchen wie zum Beispiel Sven Karge vom Boutiquehotel Werdenfelserei und Georg Strohmeyer vom Hotel Zugspitze sowie dem Team von Chefs Culinar.

Von 18 bis 21 Uhr erwartet die Gäste ein kulinarischer Streifzug durch vier Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. An sieben Kochstationen präsentieren die Teams "17 moderne Interpretationen alpiner und mediterraner Klassiker – hochwertig, kreativ und mit viel Liebe zum Detail", wie es in der Ankündigung heißt.

Im Gespräch mit renommierten Köchen

Es geht dabei nicht um ein gesetztes Menü. Sondern die Gäste können sich darauf freuen, in dem Restaurant zu "flanieren" und an den Stationen ihr Lieblingsgericht zu entdecken.

Die Besucher sollen dabei gern ins Gespräch mit den Köchen kommen, einen Blick in die Töpfe werfen und "raffinierte Kompositionen sowie modern interpretierte Klassiker" probieren können. Ab 20.30 Uhr sorgt zudem ein DJ für "entspannte Beats mit Gipfelblick", während draußen die Abendstimmung über den Alpen einziehe.

Berg- und Talfahrt im Preis inbegriffen

Noch gibt es für die besagte "Kitchenparty" am 27. Juni vorab Tickets zu kaufen, wie Laura Schaper, Pressesprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn, auf AZ-Anfrage mitteilte. Man fahre gemeinsam "mit der Seilbahn Zugspitze hoch", schildert sie zum Ablauf; Einlass im Restaurant "Panorama 2962" sei um 17.30 Uhr.

Den Aperitif gebe es "je nach Wetter draußen auf der Gipfelterrasse oder im Restaurant". Anschließend laden die Köche drinnen zu dem besonderen Dinner. Zurück ins Tal geht es für die Gäste mit der Seilbahn Zugspitze dann zwischen 21 und 22 Uhr.

Besucher auf der Gipfelterrasse. © Bayerische Zugspitzbahn/Marc Gilsdorf

Wie viel müssen Besucher der "Kitchenparty" berappen? Für 189 Euro pro Person genießen die Gäste das "außergewöhnliche Gesamtpaket inklusive Berg- und Talfahrt, Speisen an allen Stationen sowie einer sorgfältig abgestimmten Getränkeauswahl von Aperitif über Wein und Bier bis hin zu alkoholfreien Getränken und Kaffee", heißt es in der Ankündigung.

Restaurant Panorama 2962 am Gipfel der Zugspitze

Kostenfreies Parken an der Seilbahn Zugspitze sei ebenfalls im Preis inbegriffen. Der Gipfel mitsamt Gastronomie ist über die Seilbahn Zugspitze erreichbar. Die Talstation befindet sich am Eibsee.

Nicht nur das direkt am Gipfel der Zugspitze gelegene Restaurant Panorama 2962 (reguläre Öffnungszeiten: 9 bis 16 Uhr; warme Küche von 11 bis 15 Uhr) ist in der Region bekannt. Denn: Am Zugspitzplatt befindet sich das Restaurant Sonnalpin mit traditionellen Tagesgerichten – und direkt daneben das Restaurant Gletscher 2600, wo ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte auf der Speisekarte stehen.



Das Zugspitzplatt mitsamt Gastronomie ist über die Zahnradbahn erreichbar. Die Zahnradbahn fährt von Garmisch-Partenkirchen aus mit einigen Halten (unter anderem Kreuzeck, Hausberg, Grainau und Eibsee) bis zum Zugspitzplatt. Als Verbindung zwischen Gipfel und Zugspitzplatt verkehrt die Gletscherbahn.

Weitere Informationen rund um die Zugspitze und zur "Kitchenparty" am 27. Juni unter www.zugspitze.de