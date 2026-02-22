Diese magischen Orte in Oberbayern sind preiswürdig

Wer die Region rund um ihn und den Kochelsee neu erfahren will, kann dabei die Wahrnehmung trainieren - eine besondere Anleitung soll dabei helfen. Jetzt ist sie ausgezeichnet worden. Was bietet sie?

Das Zwei-Seen-Land hat sich mit einem speziellen Achtsamkeitsangebot jüngst den dritten Platz des ADAC-"Tourismuspreis Bayern 2026" gesichert. Es nennt sich "Entdecke-Dich-Momente" und spielt sich an zwölf Orten rund um den Kochel- und den Walchensee ab.

Selbst ernanntes Ziel des vor rund einem Jahr geschaffenen Achtsamkeitsangebots für Urlauber oder Ausflügler ist es, dass man nicht nur die Region, sondern auch sich selbst möglichst ein wenig besser kennenlernen kann. Daniel Weickel erklärt als Tourismusleiter der Gemeinde Kochel am See die Idee: Die Basis der "Entdecke-Dich-Momente" sei ein kleines Buch, welches man kostenlos bei der Touristen-Information in Kochel am See sowie in Walchensee, aber zum Beispiel auch beim Franz-Marc-Museum, bei der Herzogstandbahn und bei der Kristall-Therme "Trimini" in Kochel am See bekommen könne.

Das Heft liefert Infos und Hintergründe zu den insgesamt zwölf Stationen, soll zum Innehalten in der Natur einladen und Raum für persönliche Gedanken bieten. Man könne sich bei jeder Station "wie in einem Tagebuch" persönliche Notizen machen, so der Tourismusleiter zur AZ. Eine schöne Erinnerung also an den Urlaub.

Tourismusleiter Daniel Weickel mit dem Bücherl. © Simon Debes

Doch das Achtsamkeitsangebot bedeutet noch mehr: Ob beim "entschleunigten Wandern über den Felsenweg am Kochelsee" oder einer "Zeitreise in die Vergangenheit Oberbayerns" im Freilichtmuseum Glentleiten – die Tipps mit den Kurzbeschreibungen und hübschen Bildern machen Lust darauf, die Gegend neu zu entdecken. Die ausgewählten Ausflugsziele lassen sich zudem auch in einem kürzeren Urlaub einfach kombinieren. Außerdem sind die "Entdecke-Dich-Momente" mit dem ÖPNV erreichbar.

Aufgaben im Erlebnisbuch

Hier oder dort bekommt man in dem kleinen Erlebnisbuch auch eine konkrete Aufgabe gestellt: Beim Besuch des Franz-Marc-Museums beispielsweise geht es laut der Anleitung darum, sein persönliches Lieblingsbild zu finden – und man kann darin festhalten, was dieses Bild in einem auslöst. Auch Platz zum Zeichnen bietet das Büchlein an der Stelle – verbunden mit der Frage, mit welchen Formen, Farben und Elementen man die dargestellte Szene selbst gestalten würde.

Wer lieber in der Natur entspannen will, dem wird in dem kostenlosen Guide zum Beispiel der Rundweg zum Lainbach-Wasserfall empfohlen. Oder mit Blick in Richtung Sommer eine mittelschwere Wanderung hinauf zur Staffelalm am Rabenkopf: "Ein Ort, an dem die Zeit stillzustehen scheint und eine tiefe Verbundenheit zur Natur spürbar wird", heißt es.

Ein Rundweg führt zum Lainbach-Wasserfall. © Bernd Ritschel

Wer dagegen die Nähe zum See bevorzugt, findet unter den "Entdecke-Dich-Momenten" auch genügend Möglichkeiten zum Spazierengehen – zum Beispiel "von Urfeld nach Sachenbach", "vom Ufer unterhalb des Franz-Marc-Museums bis zum Campingplatz Renken" und "um die Halbinsel Zwergern" (am westlichen Ufer des Walchensees).

Blick auf die Halbinsel Zwergern. © Tourist Information/T. Kujat

Bei den zwölf Stationen geht es, wie Tourismusleiter Weickel im Gespräch mit der AZ schildert, hingegen nicht darum, "geheime Orte" zu präsentieren. Denn viele der vorgestellten Ausflugsziele sind hinlänglich bekannt. Es gehe vielmehr darum, die Zeit an diesen Orten bewusst zu nutzen und einen "Mehrwert" zu erhalten, sagt er.

Neben den Aufgaben und Anregungen, die die Sinne schärfen sollen, liefert das Heft aber auch viele nützliche Tipps zur Anreise, den Parkmöglichkeiten oder zu den jeweiligen Geh- beziehungsweise Öffnungszeiten. So kann man einen Urlaub oder auch nur einen Kurztrip von München aus in das Zwei-Seen-Land – ganz bewusst – mal ein wenig anders erleben.

Auch jetzt im Winter schön und einen Ausflug wert: Blick über den Kochelsee. Foto: Peter Kneffel/dpa © Peter Kneffel/dpa

Wer das beschriebene Heft mit den "Entdecke-Dich-Momenten" von daheim aus einsehen möchte, findet auf der Website www.zwei-seen-land.de eine kostenlose Downloadmöglichkeit. Dort wird auch auf eine mögliche Begleitmusik zu dem Programm – den "Sound of Kochel-/Walchensee" – hingewiesen: Der Walchenseer Komponist Louis Edlinger ließ sich dafür von Naturgeräuschen, Instrumenten und Klängen der Region inspirieren.

Der erste Preis geht ins Allgäu

Die akustische Begleitung "für die Momente vor Ort als auch für Achtsamkeitsübungen im Alltag" sei abrufbar "auf gängigen Streaming-Portalen und Youtube", heißt es in der Mitteilung. Der ADAC-"Tourismuspreis Bayern" wird seit 2009 vergeben. Ausgezeichnet werden "Projekte, die Bayerns Tourismus nachhaltig stärken und durch Innovation, Digitalisierung und Kreativität hervorstechen", wie der ADAC anlässlich der diesjährigen Preisverleihung mitteilte. Heuer hatten sich demzufolge 31 Projekte beworben, "sieben davon durften ihre Konzepte vor einer 16-köpfigen Jury präsentieren".

Während man sich im Zwei-Seen-Land über den besagten dritten Platz freuen kann, landete das Allgäu mit dem "Allgäu-Walser-Pass" auf Platz eins – er biete Gästen und Einheimischen "Zugang zu zahlreichen Mobilitäts-, Freizeit- und Kulturangeboten", hieß es. Den zweiten Platz belegte dem ADAC zufolge die KI-Audioplattform "Tralster" aus Straubing.