Vor dem Tegernseer Schloss lädt das weihnachtliche Hüttendorf an allen vier Adventswochenenden zum Bummeln ein. In Oberbayern locken noch weitere beliebte Christkindlmärkte.

Das Herzogliche Schloss Tegernsee mit der Pfarrkirche bietet eine malerische Kulisse für den weihnachtlichen Schlossmarkt – er ist heuer an allen vier Adventswochenenden für Besucher geöffnet.

Was wäre die staade Zeit ohne Christkindlmärkte? Schön, dass in der Region einige auch noch besonders idyllisch gelegen sind: nämlich vor romantischer Schloss- oder Burgkulisse.

Weihnachtlicher Schlossmarkt in Tegernsee

Ein Höhepunkt ist auch für viele Münchner dabei der Tegernsee. Dort lädt vor dem Tegernseer Schloss das weihnachtliche Hüttendorf an allen vier Adventswochenenden zum Bummeln ein. Heimische Bläsergruppen und ein wärmendes Feuer sorgen für besinnliche Stimmung. Los geht's an diesem Samstag und Sonntag (28. und 29. November). Öffnungszeiten: jeweils von 14 bis 19 Uhr. Die Tegernseer Blasmusik spielt an allen Markttagen um 17 Uhr. Am 6. Dezember schaut für die Kinder um 14 Uhr der Nikolaus vorbei. Der Eintritt ist kostenlos.

Ein beliebtes Ausflugsziel im Advent: Im Schatten vom Herzoglichen Schloss Tegernsee lädt der Schlossmarkt zum Flanieren ein. © Der Tegernsee/Dietmar Denger

Ein Pendelschiff (Tagesticket für Erwachsene: 17 Euro, Sechs- bis 15-Jährige 8,50 Euro, Kinder bis fünf Jahre in Begleitung Erwachsener: frei) verbindet außerdem den weihnachtlichen Schlossmarkt in Tegernsee, den Seeadvent Bad Wiessee und den Rottacher Advent. Alle Infos gibt es unter .

Haager Christkindlmarkt

Vom 4. bis zum 6. Dezember lädt der Christkindlmarkt in Haag im Landkreis Mühldorf am Inn vor die weihnachtliche Kulisse unterm Schlossturm. Zum Schlemmen gibt es regionale Schmankerl und zum Bestaunen viel Kunsthandwerk und traditionelles Handwerk an den Standln.

Das Adventsprogramm vor der weihnachtlichen Kulisse spielt sich rund um den Marktplatz ab. © Markt Haag i. OB.

Der Markt ist am Freitag (4. Dezember) von 17 Uhr bis 22 Uhr, am Samstag (5. Dezember) von 16 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag (6. Dezember) von 14 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag um 19 Uhr ziehen die "Stoa Perchten" aus Waging mit ihren Masken ein und bringen gelebtes Perchtenbrauchtum auf den Christkindlmarkt. Am Samstag (5. Dezember) um 18 Uhr sowie am Sonntag (6. Dezember) um 16 Uhr besucht der Nikolaus, begleitet von Weihnachtsengeln, den Christkindlmarkt, dessen Programm sich rund um den Marktplatz abspielt. Im "Christkindlpostamt" können Kinder Wunschzettel ans Christkind schicken. Weitere Infos: .

Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg

Schloss Kaltenberg im gleichnamigen Dorf innerhalb der Gemeinde Geltendorf ist nicht nur für seine Ritterturniere, sondern auch für den Weihnachtsmarkt bekannt. Dieser hat an allen Adventswochenenden jeweils von Freitag bis Sonntag geöffnet (sowie zusätzlich am 26. und 27. Dezember). Viele Programmpunkte haben einen Bezug zu bekannten Märchen. Auch Gaukler und Stelzengeher treten auf. Auf dem Schlossgelände gibt es mehrere Bühnen, eine Eislaufbahn und zahlreiche Stände.

Hier glänzt und funkelt es – Szenen vom Weihnachtsmarkt auf Schloss Kaltenberg. © Schloss Kaltenberg



Den Weihnachtsspaß gibt es allerdings nicht umsonst. Der Eintritt für Erwachsene liegt bei einer Online-Buchung je nach Datum bei 9,90 Euro, 10,90 Euro oder 13,90 Euro. Jugendliche von 16 bis 17 Jahren zahlen zwischen fünf und sieben Euro. Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt gratis. Alle Infos zu den Öffnungszeiten, Preisen und zum Programm: .

Burghauser Burgweihnacht

Die Burg zu Burghausen gilt (mit etwas über einem Kilometer) als eine der längsten Burgen der Welt. Entlang der mittelalterlichen Mauern findet heuer vom 11. bis 13. Dezember die bekannte Burghauser Burgweihnacht statt. Neben Weihnachtsschmuck findet man an den Ständen Geschenke aus Holz, Ton oder Filz. Kinder können ins Land der Märchen reisen. Auch eine Feuershow ist angekündigt. Der "Liachtlanzünder" erzählt Geschichten rund um die Weihnachtszeit. In der Elisabethkapelle findet neben Konzerten auch eine Andacht statt.

Rund um das dritte Adventswochenende lockt die Burghauser Burgweihnacht. © Bayerische Schlösserverwaltung/Nina Gramüller

Die Burgweihnacht ist am Freitag (11. Dezember) von 15 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag (12. und 13. Dezember) von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Besucher ab 18 Jahren bezahlen fünf Euro (inklusive Eintritt in das staatliche Burgmuseum). Das Programm gibt es unter .

Neuburger Schlossweihnacht

Bei der Neuburger Schlossweihnacht, die heuer vom 4. bis 6. Dezember sowie vom 11. bis 13. Dezember stattfindet, erwartet Besucher eine "zauberhafte weihnachtliche Atmosphäre". So beschreibt es der zuständige Verkehrsverein "Freunde der Stadt Neuburg". Bei der Bayerischen Schlösserverwaltung ist von einem der schönsten Schlösser die Rede. Kulinarisch betrachtet kann man sich auf heiße Maroni, Baumstriezel oder Schinkenschlawuzn freuen – genauso wie auf Glühwein, Punsch, orientalischen Mokka oder Tee. "Nicht nur die Wichtelhütte lädt zum stimmungsvollen Verweilen ein", heißt es.

Kunst und Kulinarik vor romantischer Kulisse. © Bayerische Schlösserverwaltung/Christina Sebastian

Im Schlosshof können Schaulustige einem Drechsler über die Schulter schauen. Im Nordflügel sowie "in der Großen und Kleinen Dürnitz" gibt es viel Kunsthandwerk. Öffnungszeiten: 4. und 11. Dezember von 16 bis 21 Uhr; 5. und 12. Dezember jeweils von 15 bis 21 Uhr; 6. und 13. Dezember jeweils von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Alle Infos: .