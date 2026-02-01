Diebe erbeuten 200.000-Euro-Pakete aus Lieferwagen bei München

Während einer Lieferfahrt wird ein Paketlieferant ausgeraubt. Die Diebe haben scheinbar gezielt Wertpakete gestohlen.

Pakete im Wert von fast 200.000 Euro sind aus einem Lieferfahrzeug in Unterhaching bei München gestohlen worden. Ein 33-jähriger Arbeiter habe das Fahrzeug während seiner Fahrt abgestellt, teilte die Polizei mit. In der Zeit hätten die Täter die Hecktüren aufgebrochen. Sie hätten ausschließlich markierte Wertpakete gestohlen und alle anderen ignoriert.

Wie und warum die Pakete markiert waren, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Darin seien wertvolle Gegenstände gewesen, unter anderem Schmuck. Aufgrund der Umstände liegt die Vermutung nahe, dass der oder die Täter Insider-Wissen hatten, wie es hieß. Das müsse jedoch noch ermittelt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.