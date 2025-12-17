AZ-Plus
  "Tut mir leid": Dieb bringt gestohlenen Weihnachtsbaum zurück

"Tut mir leid": Dieb bringt gestohlenen Weihnachtsbaum zurück

In Schwaben wird ein Weihnachtsbaum vor einem Laden gestohlen. Nach einer Woche kehrt der Baum zurück – mit einer rührenden Botschaft vom Dieb.
AZ/dpa |
Für eine Geschichte wie aus einem Weihnachtsfilm sorgte ein Weihnachtsbaum-Dieb im Unterallgäu. (Symbolbild)
Für eine Geschichte wie aus einem Weihnachtsfilm sorgte ein Weihnachtsbaum-Dieb im Unterallgäu. (Symbolbild) © Jennifer Brückner/dpa

Ein reumütiger Dieb hat einen im Landkreis Unterallgäu gestohlenen Weihnachtsbaum wieder zurückgebracht. Der bußfertige Bandit habe auch eine Entschuldigung hinterlassen: "Es tut mir leid, dass ich dir so viele Sorgen bereitet habe. Ich bin wieder da", stand nach Angaben einer Polizeisprecherin auf einem Zettel an dem heimgekehrten Christbaum.

Die mit einer Lichterkette geschmückte Zypresse war den Angaben nach vor rund einer Woche vor einem Geschäft in Babenhausen verschwunden. Nach dem Diebstahl habe neben der lokalen Presse auch die Besitzerin des Ladens über die sozialen Medien davon berichtet. "Vermutlich wurde dem Täter der dadurch entstandene Fahndungsdruck wohl doch zu hoch", vermutete die Polizei. Am Samstag stand der Weihnachtsbaum dann wieder vor dem Laden - zur Überraschung und Freude der Besitzerin.

