Die größte Therme der Welt schmeißt die Poolparty des Jahres!

Die Gäste der Therme Erding erwartet dieses Jahr ein spektakulärer Eventsommer, mit erstklassigen Bands und DJ’s auf der Bühne, während sie mit einem Cocktail zu ihren Lieblingshits im Wasser tanzen können.

26. Juni 2023 - 06:37 Uhr

Das absolute findet von Freitag, den 7.Juli bis Sonntag, den 9. Juli 2023 im Außenbereich der Therme Erding statt. Der Hauptact am Freitagabend ist Stefanie Heinzmann. Die Schweizer Pop- und Soul-Sängerin hatte ihren Durchbruch im Jahr 2008 und begeisterte mit der Single "My Man Is A Mean Man" ganz Deutschland. Seitdem ist die Schweizerin regelmäßig mit Hits wie "Diggin' in the Dirt", "Mother's Heart" und "Carry The World" in den deutschen Charts vertreten und feiert dieses Jahr sogar das 15-jährige Jubiläum ihrer Solokarriere. Darüber hinaus sorgt die österreichische Pop-Band Alle Achtung mit Songs wie "Marie" für beste Stimmung.

Der richtige Sound für heiße Sommertage

Auch am Samstag ist einiges geboten: das Highlight ist der Auftritt von . Der Sänger heizte den Thermengästen mit seiner spektakulären Bühnenshow und Hits wie "Carry You" bereits im letzten Jahr so richtig ein. Außerdem dürfen sich die Badegäste am Samstag auf das bekannte Rock’n‘Roll Quartett The Monroes, den Singer-Songwriter Philipp Dittberner und das DJ-Duo Beachbag freuen.

Das Eventprogramm sorgt für Unterhaltung der Extraklasse. © THERME ERDING Service GmbH

Der Sonntag steht musikalisch ganz unter dem . Die Gäste erwartet ein energiegeladener Auftritt einer der inzwischen erfolgreichsten Pop-Brass Band Deutschlands: LaBrassBanda. Die Band liefert mit einer einzigartigen Musikmischung aus Reggae, Ska, Punk, Techno und Brass den richtigen Sound für heiße Sommertage. Mit von der Partie ist die Band DeSchoWieda, die mit ihrer bayrischen Mundart und Coverversionen internationaler Hits überzeugen und richtig Stimmung verbreiten. Zudem erobert der Songwriter und moderne Gstanzler Oimara mit Charme und Witz die Herzen. Unsere kleinen Gäste werden nicht vergessen. Alle Kids können sich auf die Rockmusik und die coolen Moves der Kinderband Schlawindl freuen.

Unterhaltung für die ganze Familie

Neben der musikalischen Unterhaltung bringt Jannikfreestyle, Deutschlands Fußball-Freestyler Nr.1, am Samstag und Sonntag mit seinen unglaublichen Ball-Tricks Spaß und Action auf die Bühne. Ein mit zahlreichen kostenlosen Mitmachaktionen für die ganze Familie macht das Urlaubsglück perfekt und sorgt für großartige Unterhaltung über den ganzen Tag hinweg.

Weitere Infos wie der Timetable, werden zeitnah auf der Homepage der Therme Erding unter bekanntgegeben. Tickets für das gesamte Festivalwochenende oder einzelne Tage sichern Sie sich über den Onlineshop der Therme Erding: .