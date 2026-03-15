Grippewelle in Bayern vorbei: Deutlich weniger Fälle als in der Vorsaison

Die Grippewelle ist vorbei: 43.935 gemeldete Fälle in Bayern, weniger als in der letzten Saison. Wieso der Schutz vor Infektionen aber laut Ministerin weiter wichtig bleibt.

In Bayern hat es in den vergangenen Monaten im Jahresvergleich weniger Grippefälle gegeben. Die Gesundheitsämter im Freistaat hätten insgesamt 43.935 Influenza-Fälle gemeldet, teilte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In der vorherigen Grippesaison sei die Zahl zur gleichen Zeit mit 64.982 Fällen deutlich höher gewesen.

Nach den virologischen Kriterien des Robert Koch-Instituts ist laut Gerlach die Grippewelle in Bayern nun offiziell beendet. Begonnen hatte die Welle Ende November 2025, kurz nach dem Jahreswechsel hatte sie ihren Höhepunkt.

Influenza in Bayern: So viele Todesfälle gab es

Laut den Meldedaten wurden in Bayern in dieser Grippesaison bislang 188 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Influenza-Infektion registriert, überwiegend bei älteren Menschen. Im selben Zeitraum der Saison 2024/25 seien es 192 Todesfälle gewesen. "Die Zahlen zeigen: Eine Grippe-Erkrankung kann vor allem bei Älteren und Menschen mit chronischen Erkrankungen zu schweren Komplikationen führen", sagte die Ministerin. "Es bleibt weiterhin wichtig, sich vor Infektionen zu schützen."