Grippewelle in Bayern vorbei: Deutlich weniger Fälle als in der Vorsaison
In Bayern hat es in den vergangenen Monaten im Jahresvergleich weniger Grippefälle gegeben. Die Gesundheitsämter im Freistaat hätten insgesamt 43.935 Influenza-Fälle gemeldet, teilte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In der vorherigen Grippesaison sei die Zahl zur gleichen Zeit mit 64.982 Fällen deutlich höher gewesen.
Nach den virologischen Kriterien des Robert Koch-Instituts ist laut Gerlach die Grippewelle in Bayern nun offiziell beendet. Begonnen hatte die Welle Ende November 2025, kurz nach dem Jahreswechsel hatte sie ihren Höhepunkt.
Influenza in Bayern: So viele Todesfälle gab es
Laut den Meldedaten wurden in Bayern in dieser Grippesaison bislang 188 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Influenza-Infektion registriert, überwiegend bei älteren Menschen. Im selben Zeitraum der Saison 2024/25 seien es 192 Todesfälle gewesen. "Die Zahlen zeigen: Eine Grippe-Erkrankung kann vor allem bei Älteren und Menschen mit chronischen Erkrankungen zu schweren Komplikationen führen", sagte die Ministerin. "Es bleibt weiterhin wichtig, sich vor Infektionen zu schützen."
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