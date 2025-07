"Die beste Lösung": Sepp Maier fordert Neuer-Rückkehr zur WM

Wer hütet nach ter Stegens Verletzung das deutsche Tor? Sepp Maier spricht sich für dessen Vorgänger aus: Manuel Neuer. Den Bundestrainer sieht er trotz der Diskussionen nicht unter Druck.

Torwart-Legende Sepp Maier hat sich nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die DFB-Elf ausgesprochen. Es wäre "die beste Lösung, wenn man Neuer jetzt von seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft überzeugen könnte", sagte der 81-Jährige dem Nachrichtenportal "t-online". Dem Bundestrainer Julian Nagelsmann empfahl er, mit dem Bayern-Torhüter darüber zu sprechen, ob dieser "in dieser Situation" wieder helfen würde.

Ter Stegen, seit Neuers Rücktritt die deutsche Nummer eins, fällt nach einer Rückenoperation mindestens drei Monate aus. Damit verpasst der 33-Jährige die anstehenden WM-Qualifikationsspiele im September. Auch nach einer Rückkehr dürfte es schwierig für ter Stegen werden, an Spielpraxis zu kommen. Der FC Barcelona hatte ihn nach Jahren als Stammtorhüter aussortiert, ein Wechsel dürfte nun frühestens im Januar möglich sein.

Maier: "Der ist ja frisch verheiratet und verliebt"

Bis zur Weltmeisterschaft in Nordamerika hat ter Stegen zwar noch knapp ein Jahr. Dennoch möchte Maier den ehemaligen Stammtorhüter zurückholen: "Es wäre ja auch nur bis zur WM und nach dem Turnier kann Neuer ja dann wieder aufhören." Ob Neuer daran interessiert sei, wisse er nicht, so der langjährige Bayern-Schlussmann. "Der ist ja frisch verheiratet und verliebt. Ob er da dann noch zur Nationalmannschaft darf, weiß man nicht", flachste Maier.

Mit Oliver Baumann und Alexander Nübel habe die Nationalelf auch "andere gute Torhüter im Kader", denen er die WM zutraue, sagte der Weltmeister von 1974. Neuer sei jedoch "eine Eins mit Stern" und daher die beste Lösung. Einen Fehler könne Nagelsmann aber ohnehin nicht machen, da Deutschland immer gute Torhüter gehabt habe. "Wenn alle Stricke reißen, dann können wir immer noch Manuel Neuer fragen", sagte Maier.