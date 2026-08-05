Deutlich weniger neue Ausbildungsverträge in Metallindustrie

Die Krise der Branche schlägt inzwischen auch auf den Ausbildungsmarkt durch. Die Arbeitgeber erwarten aber eine Bodenbildung. Die IG Metall wertet die Zahlen als "alarmierend".

Die Ausbildungszahlen in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie sinken deutlich. Für das laufende Jahr rechnen die Arbeitgeberverbände bayme und vbm mit einem Rückgang der neu abgeschlossenen Verträge um gut 10 Prozent auf etwa 12.000, wie sie mitteilen. Dabei war es schon vergangenes Jahr um rund 11 Prozent nach unten gegangen.

Hinter dem Rückgang stecken zwei Treiber, wie Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt betont: Einerseits trifft die aktuelle Krise die Metall- und Elektroindustrie in Bayern besonders stark, sodass auch der sonst so stabile Ausbildungsmarkt nicht davon verschont bleibe. Andererseits gebe es weiter einen Mangel an geeigneten Bewerbern.

Bodenbildung erkennbar

Immerhin für das kommende Jahr rechnet Brossardt aber nicht mit einem weiteren Rückgang, sondern einer Stabilisierung. Auch wenn die Lage weiter angespannt sei, sei eine Bodenbildung erkennbar.

Die Übernahmesituation ist relativ stabil: Knapp 90 Prozent der Absolventen werden aktuell unbefristet übernommen. Hier erwarten die Arbeitgeber aber eine Verbesserung im kommenden Jahr auf dann 96 Prozent.

Kritik von der IG Metall

"Das ist eine alarmierende Nachricht für junge Menschen und für die Zukunft des Industriestandorts Bayern", sagt der Bezirksjugendsekretär der IG Metall Bayern, Marco Reinders. "Wer nicht auf junge Menschen setzt, setzt nicht auf die Zukunft seiner Betriebe. Ausbildung ist und bleibt die wichtigste Investition in die Fachkräfte von morgen."

Gerade in Zeiten von Transformation, Digitalisierung und demografischem Wandel brauche die Industrie mehr Ausbildung, nicht weniger, heißt es von der Gewerkschaft. "Die Auszubildenden von heute werden die Fachkräfte sein, die morgen die Transformation gestalten, Innovationen entwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie sichern." Jeder nicht besetzte Ausbildungsplatz sei eine verpasste Chance.