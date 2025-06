Deshalb ist das Portugal-Duell wichtig für die WM

Es geht in dieser Woche für Julian Nagelsmann nicht nur um den Titel in der Nations League. Die DFB-Elf kann nur mit Siegen dem besten WM-Lostopf näherkommen. Der Bundestrainer rechnet fleißig mit.

München

Julian Nagelsmann will unbedingt den Titel in der Nations League gewinnen. Das Abschneiden beim Finalturnier hat für den Bundestrainer aber auch schon eine gravierende Bedeutung mit Blick auf die WM 2026.

Gewinnt die Fußball-Nationalmannschaft nämlich den UEFA-Wettbewerb, sammelt sie so viele Punkte für die Weltrangliste, dass der wichtige Platz im besten Lostopf für die Endrunde im kommenden Sommer praktisch sicher ist.

Aber: Gibt es bereits im Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal in München eine Niederlage, ist auch das Fernduell mit Italien um den möglicherweise letzten Platz in Topf 1 vielleicht schon verloren.

Starker WM-Gegner droht

Die Konsequenz: Deutschland wäre bei der WM-Auslosung im Dezember nur in Topf 2. In der Gruppenphase wäre ein starker Gegner wie Spanien, Argentinien, Frankreich oder England sehr wahrscheinlich. Alternativ würde auch die Gruppe A mit Co-Gastgeber Mexiko drohen, unangenehme Temperaturen und Spielorte inklusive.

Vor diesem Szenario hatte Nagelsmann schon im März gewarnt, als man durch den späten Ausgleich zum 3:3 im direkten Duell mit Italien in Dortmund den Sprung am Konkurrenten vorbei auf den wichtigen Platz neun der Weltrangliste verspielte. In Topf 1 werden neben den Gastgebern USA, Kanada und Mexiko die besten neun Teams des Weltrankings sein.

Komplizierte Formel

Fest steht, es muss fleißig gerechnet werden. Denn die für die WM-Setztöpfe maßgebliche Rangliste wird mit einer komplizierten Formel errechnet. Jedes Spiel fließt mit einer bestimmten Gewichtung ein.

Mit einem Sieg gegen Portugal in der regulären Spielzeit würde Deutschland (1716,98 Punkte) durch die gewonnenen 13,29 Punkte auf 1730,27 Punkte klettern und Italien in jedem Fall überholen. Die Squadra Azzurra (1718,31) kann in ihrem WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen am Freitag nämlich mit einem Sieg nur 7,49 Punkte holen und vorläufig auf 1725,80 Punkte kommen.

Schon eine Niederlage im möglichen Finale der Nations League gegen Spanien oder Frankreich würde der DFB-Elf aber wiederum Minuspunkte einbringen. Italien könnte mit einem Sieg gegen Moldau einen Tag später wieder vorbeiziehen. Maßgeblich für die Auslosung ist die Weltrangliste nach Abschluss der WM-Qualifikationsspiele.

Auch Holland und Kroatien mischen mit

Die Niederlande (1752,44), Portugal (1750,08) und Belgien (1735,75) können auf den Plätzen sechs bis acht noch eingeholt werden. Von hinten lauern allerdings auch noch Kroatien (1698,66) und Marokko (1694,24), die allerdings in ihren WM-Qualifikationsrunden nicht mehr viele Punkte sammeln können.

Unabhängig von den Rechnereien müssen sich die europäischen Länder erst noch für die WM-Endrunde qualifizieren. Deutschland trifft in seiner Gruppe dabei in der zweiten Jahreshälfte auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg.