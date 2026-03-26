Der Winter kehrt nach Bayern zurück: So tief sinkt das Thermometer jetzt

Von wegen Frühling! Die letzten Tage vor den Osterferien in Bayern werden ungemütlich. Inklusive Schneefall, Lawinenwarnung und Glättegefahr.

Die letzten Tage vor den Osterferien sollen laut der Vorhersage ungemütlich werden in Bayern. (Symbolbild)

Starker Wind, Kälte, Regen- und Schneeschauer - und sogar einzelne Gewitter: Das Wetter zeigt sich in den letzten Tagen vor den Osterferien in Bayern denkbar ungemütlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag Regen, Schnee und Graupel. Vor allem in den Morgenstunden wird mit kräftigen Schauern gerechnet. Am Nachmittag seien auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad. Der Wind weht aus Nordwesten. Zum Teil gibt es starke bis stürmische Böen.

Glätte- und Lawinengefahr

Auf den Straßen besteht erhöhte Glättegefahr. Bereits am Mittwoch haben Graupelschauer mit Starkregen für mehrere Unfälle im Raum Schweinfurt gesorgt – ein halbes Dutzend Autos war betroffen.

Vorsicht ist auch in den Alpen gefragt: Der Lawinenwarndienst Bayern hat oberhalb der Waldgrenze die zweithöchste Warnstufe "groß" ausgerufen. Unterhalb der Baumgrenze bleibt die Gefahr "mäßig".

In der Nacht zum Freitag wird es laut der Vorhersage kalt, bis zu minus 6 Grad. Auf den Straßen besteht weiter Glättegefahr. Am Freitag bleibt es bewölkt. Örtlich kann sich die Sonne zeigen. An den Alpen kann es am Vormittag oberhalb von 1000 Metern bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. In tieferen Lagen können bis zu 5 Zentimeter fallen. Richtung Wochenende gibt es in den Nächten weiter Minustemperaturen.