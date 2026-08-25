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Der Sommer macht Pause – kommt aber zurück

Regen, Schauer, Gewitter – der Dienstag zeigt sich in Bayern ziemlich durchwachsen. Doch dann geht es langsam wieder aufwärts. Auch die 30-Grad-Marke dürfte wieder geknackt werden.
AZ/dpa |
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Am Dienstag soll es viel Regen und einzelne Gewitter geben. (Archivbild)
Am Dienstag soll es viel Regen und einzelne Gewitter geben. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Wetter in Bayern zeigt sich am Dienstag durchwachsen - mit Schauern und Gewittern, aber zwischendurch auch Sonne.

Im Süden zieht laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes von West nach Ost schauerartiger Regen durch. Besonders in Alpennähe soll es auch einzelne Gewitter geben. Am Nachmittag gibt es dann wieder mehr Auflockerungen und nur noch vereinzelte Schauer oder Gewitter. Es wird 19 bis 23 Grad warm. 

Im Norden werden die Wolken ebenfalls dichter - ab dem Vormittag soll es dann schauerartigen und vereinzelt auch gewittrigen Regen geben. Später wird es wieder trockener. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 18 und 22 liegen.

Am Mittwoch soll es zunächst ebenfalls durchwachsen weitergehen - bevor dann am Donnerstag noch einmal viel Sonne und bis zu 31 Grad warten.

Das Wetter in München

In München klettern die Temparaturen heute nur bis auf 18 Grad. Tagsüber kann es zu leichten Regenschauern kommen, bevor die Temparaturen über Nacht auf 15 Grad sinken. Merklich wärmer wird am am Mittwoch bei Spitzenwerten um die 25 Grad sowie am Donnerstag, wenn es wieder bis zu 30 Grad heiß werden soll. 

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