Der Sommer kehrt zurück – Temperaturen bis 32 Grad

Sonniges Wochenende in Bayern: Die Temperaturen steigen bis Samstag, bevor Schauer und Gewitter am Sonntag für Abkühlung sorgen.

Ausflügler können sich im Freistaat in den nächsten Tagen auf Sommerwetter freuen – und es wird bis Samstag von Tag zu Tag heißer. Am Sonntag bringen dann aber Schauer und Gewitter wieder Abkühlung.

Der Freitag zeigt sich zur Einstimmung ins Wochenende von seiner schönsten Seite: viel Sonnenschein, am Vormittag und Mittag nur lockere Quellwolken, später oft wolkenlos. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad im Bayerwald und bis zu 28 Grad entlang der Donau von Neu-Ulm bis Kelheim sowie in Unterfranken am Main.

In den Bergen werden auf 2.000 Metern bis zu 15 Grad erreicht, auf der Zugspitze bis zu 5 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag ziehen lediglich ein paar hohe Wolken durch. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 8 Grad zurück.

Auch der Samstag bringt zunächst reichlich Sonnenschein. Im Laufe des Abends ziehen von Südwesten her aber immer mehr Wolken auf. Im Süden Bayerns steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen oder erste Gewitter - zunächst vor allem an den Alpen. Die Temperaturen klettern auf hochsommerliche 27 bis 32 Grad. Es weht meist schwacher Wind, der im Tagesverlauf von Südost auf Südwest beziehungsweise in Teilen Südbayerns auf West dreht.

Das Wetter in München

In München können sich die Menschen am Wochenende ebenfalls auf viel Sonne und steigende Temperaturen freuen. Am Freitag wird es bei Höchstwerten um 24 Grad freundlich und trocken. Auch am Samstag bleibt es zunächst sonnig, bevor im Laufe des Abends von Südwesten her mehr Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 31 Grad. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kann es zu leichten Schauern kommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag kann es bis auf 11 Grad abkühlen – in der Nacht von Samstag auf Sonntag rutschen die Temparaturen nicht unter etwa 19 Grad.