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Der Sommer ist zurück: So warm wird es am Wochenende in Bayern

Ob Wiesn-Besuch, Wandern oder Spaziergang: Spätsommerliches Wetter dürfte in den kommenden Tagen noch einmal viele ins Freie ziehen. Wo und wann vielleicht sogar noch einmal ein Bad im See lohnt.
AZ/dpa |
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Auch auf der Münchner Hackerbrücke dürften am Wochenende viele wieder milde Temperaturen genießen. (Archivbild)
Auch auf der Münchner Hackerbrücke dürften am Wochenende viele wieder milde Temperaturen genießen. (Archivbild) © Julian Degler/dpa

Mit Höchstwerten bis zu 27 Grad dürfen sich viele Menschen in Bayern am Wochenende noch einmal auf spätsommerliches Wetter freuen. Am wärmsten werde es voraussichtlich am Sonntagnachmittag in Mainfranken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Schon am Samstag sind dort demnach bis zu 26 Grad möglich - Temperaturen, bei denen manchen sogar ein Ausflug zum nächsten Badesee in den Sinn kommen könnte.

Aber auch in anderen Teilen des Freistaats ist laut DWD mit Höchstwerten jenseits der 20-Grad-Marke zu rechnen. Selbst auf 2.000 Metern Höhe rechnen die Meteorologen am Sonntag noch mit bis 15 Grad. 

So wird das Wiesn-Wetter in München

In München klettern die Temperaturen am zweiten Wiesn-Wochenende ebenso über 20 Grad. Am Samstag sagen die Meteorologen einen Höchstwert von 23 Grad voraus, am Sonntag von 24 Grad – bei blauem Himmel und reichlich Sonnenschein also durchaus geeignetes Wetter für einen Oktoberfest-Besuch. Dabei sollten Besucherinnen und Besucher beim spätabendlichen Feiern und Temperaturen unter 10 Grad Celsius an eine Jacke für den Heimweg denken.

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