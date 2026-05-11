"Der Bau läuft nach Plan": Das ändert sich am Tegernsee

Der Hotelriese Marriott bringt seine Luxusmarke an den Tegernsee. Noch ist das Areal am Seeufer von Bad Wiessee eine Baustelle. Wie es mit dem Seegut von Familie Strüngmann planmäßig weitergehen soll.

Eine Luftaufnahme von Bad Wiessee am Tegernsee. Hier entsteht aktuell ein Luxusresort, das 2029 eröffnen soll.

Es gibt Neuigkeiten vom künftigen Luxusresort Seegut in Bad Wiessee am Tegernsee: Marriott International hat sich nach eigenen Angaben einen Platz an "einer der renommiertesten Destinationen Bayerns" geschnappt.

Der internationale Hotelriese wird das neue Seegut führen. Man habe eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, heißt es in einer Mitteilung. Eine Sprecherin konkretisiert auf AZ-Nachfrage: "Es ist ein fester Management-Vertrag zur Eröffnung voraussichtlich 2029."

Auch der Sprecher der Strüngmann-Firma Athos, Stephan Heller, teilt der AZ mit: "Nach vielen Gesprächen mit namhaften Hotelbetreibern im Spitzensegment ist die Entscheidung gefallen, wer Betreiber des Seeguts am Tegernsee wird." Das Projekt wird demnach "Teil der Luxury Collection der Marriott-Gruppe".

"Im Sinne der Familie Strüngmann"

Das Seegut werde "im Sinne der Familie Strüngmann geführt werden und seine enge, regionale und lokale Verwurzelung dauerhaft leben", so Heller. Die Pharma-Milliardäre Andreas und Thomas Strüngmann gründeten einst Hexal und stehen hinter den Hotelplänen.

Die Außenansicht des künftigen Seeguts am Tegernsee in Form einer Illustration. © Dietrich Untertrifallar Architekten/Marriott International

Die Eröffnung in Bad Wiessee ist für das Jahr 2029 geplant. Marriott International teilt dazu mit: Das Resort und Spa sei "als intimer, privater Rückzugsort konzipiert, der zugleich tief mit dem Standort verwurzelt ist und den Dialog mit der Region sucht".

Man will also kein abgeschotteter Komplex sein. Das hebt auch Heller hervor: "Es ist offen für die lokale Bevölkerung, für Vereine, für private Feste und Veranstaltungen und wird durch das vielfältige, kulinarische Angebot ein herausragender Teil der heimischen Gastronomie werden."

Der Plan: 25 Gebäude am Seeufer

Das Seegut liegt direkt am Ufer, rund herum schaut man in die Berge. Marriott beschreibt das Projekt so: "Aufgeteilt auf 25 Gebäude, fügt sich das Ensemble harmonisch in die gewachsene Landschaft ein."

Die Architektur orientiere sich an "regionalen Bautraditionen und dem kulturellen Erbe des Tegernseer Tals". Auf Illustrationen ist viel Holz-Optik zu sehen.

Auf der Homepage des Seeguts heißt es: "Durch die Entwicklung wird der gesamte Bereich zwischen der Seepromenade, der Bodenschneidstraße und dem Riedersteinweg neu geordnet."

So soll eine Suite des Hotelprojekts aussehen. © Unscripted Singapore/Marriott International

Vorgesehen sind 119 Zimmer, Suiten, Apartments und Villen. Allein der Spa-Bereich soll 3500 Quadratmeter groß sein und 19 Behandlungsräume bekommen. Auch Innen- und Außenpools, ein Fitnessbereich, ein Yoga-Pavillon und ein Kinderclub sind vorgesehen.

So ist der aktuelle Stand der Baustelle

Das ist noch nicht alles. "Mehrere gastronomische Konzepte sind geplant, darunter ein traditionelles bayerisches Wirtshaus sowie eine Kunstscheune, die Raum für kuratierte Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen bieten soll", heißt es von Marriott.

Die Sprecherin teilt der AZ weiter mit: "Das Projekt passt sehr präzise zur Positionierung von The Luxury Collection. Die Marke versammelt Hotels an außergewöhnlichen, kulturell geprägten Standorten – Orte mit eigener Identität und Geschichte." Die Verbindung "aus internationalem Luxusstandard und lokaler Verankerung" entspreche genau dem Markenkern.

Oktober 2023: In diesem Bereich am Tegernsee entsteht das Luxusresort. © imago/Bernd Feil/M.i.S.

Bad Wiessees Bürgermeister Robert Kühn verweist für Auskünfte an Heller. Der aktuelle Stand der Baustelle ist diesem zufolge: "Der Bau läuft nach Plan. Die anspruchsvollen Tiefbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen."

Die Seethermie-Anlage – damit soll das ganze Seegut ganzjährig CO2-frei beheizt und gekühlt werden, "ist bereits in den See eingebracht". "Einige Gebäude sind schon gedeckt", lässt Heller weiter wissen.

Der Koenigshof in München am Karlsplatz hat 2024 eröffnet und gehört ebenfalls zu Marriots Luxus-Kollektion. © Marriott International

War früher nicht einmal schon eine Eröffnung 2028 im Gespräch? Heller teilt der AZ mit, dass sich am Zeitplan des Baus nichts geändert habe. "Wir gehen unverändert davon aus, dass die Gebäude 2028 fertiggestellt sind, dann der Ausbau erfolgt und das Hotel 2029 eröffnen kann."

The Luxury Collection: Über 130 Hotels in 42 Ländern

Wie Marriott International mitteilt, besteht ihre luxuriöse Kollektion aktuell aus über 130 Hotels und Resorts in 42 Ländern. In München gehört seit 2024 der Koenigshof am Stachus dazu.

Was sich Marriot am Tegernsee erwartet, fasst die Sprecherin so zusammen: "In Summe entsteht ein Hotel, das nicht nur klassische Übernachtung bietet, sondern ein ganzheitliches Erlebnis mit klarem Ortsbezug."