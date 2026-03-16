Das passt so gar nicht zum oberbayerischen Touristen-Hotspot: Das denkmalgeschützte Gebäude steht größtenteils leer. Auch optisch ist es in die Jahre gekommen. Was sagt die Stadt dazu?

So sieht das alte Bahnhofsgebäude in Bad Tölz heute aus.

Stadt Bad Tölz/bs 2 So sieht das alte Bahnhofsgebäude in Bad Tölz heute aus.

In seinem derzeitigen Zustand ist das in die Jahre gekommene Bahnhofsgebäude in Bad Tölz aus Sicht vieler Bewohner kein schöner Anblick. Aber auch, wer mit dem Zug zum Beispiel aus München anreist, mag sich über das in weiten Teilen leerstehende Gebäude wundern - in der ansonsten so belebten und touristisch geprägten Vorzeigestadt wirkt es ein wenig einsam.

Bahnhofsgebäude bereits seit 2002 in privater Hand

Denn in dem Gebäude, das vonseiten der Deutschen Bahn bereits 2002 an einen Privateigentümer verkauft wurde, befinden sich weder Aufenthaltsräume, die man nutzen kann, noch ein Fahrkartenschalter, geschweige denn Toiletten.

Die Stadt hat 2018 zwar ein Häuschen zum Verkauf von Fahrkarten auf der anderen Seite der Gleise gebaut, wo man bis heute seine Fahrkarte bekommt. Und auch Toilettenanlagen hatte die Stadt bereits zuvor in einem gesonderten Gebäude zur Verfügung gestellt. Bis heute ist es dabei geblieben.

Wünschenswert wäre es allerdings aus Sicht der Stadt, dass das Bahnhofsgebäude in einen guten Zustand versetzt wird und eventuell auch seinen ursprünglichen Zweck wieder erfüllt, wie der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) auf AZ-Nachfrage deutlich macht.

Das Problem sei, dass hier schon lange nichts mehr investiert worden sei - "und der Bahnhof entsprechend heruntergekommen ist", so der Bürgermeister. Die Debatte darüber, wie sich die Situation, die viele Menschen im Ort offenkundig beschäftigt, verbessern ließe, ist nicht neu.

Der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner schildert das Dilemma aus Sicht der Stadt. © Stadt Bad Tölz/Pröhl

Debatte um das Bahnhofsgebäude ist nicht neu

So war es im Stadtrat - schon seit Jahren - immer wieder ein Thema, dass der denkmalgeschützte Tölzer Bahnhof sanierungsbedürftig sei.

Vor allem vor den Kommunalwahlen ploppte das Thema dann wieder auf. In der jüngsten Stadtratssitzung forderte Stadtrats-Mitglied Stephanie Schumacher-Gebler (CSU) hierzu einen Sachstandsbericht vonseiten der Stadt.

Trotz wiederholter Angebote: Eigentümer will das Gebäude nicht verkaufen

Bürgermeister Ingo Mehner schildert das Dilemma aus Sicht der Stadt auf Nachfrage der AZ folgendermaßen: Die Stadt habe dem Eigentümer ("Tektogrund") in der Vergangenheit schon mehrmals angeboten, den Bahnhof abzukaufen. Bisher vergeblich. Man werde jedoch auch in Zukunft Kaufangebote manchen, so Mehner - in der Hoffnung, dass der Eigentümer zustimme.

Was kann die Stadt noch tun, damit das Bahnhofsgebäude nicht, wie manche in Bad Tölz es empfinden, mit der Zeit verkümmere?

Bürgermeister Mehner: "Öffentliche Hand hat sehr wenig Handhabe"

Die öffentliche Hand habe "sehr wenig Handhabe", dagegen vorzugehen, so Mehner zur AZ. "Die Möglichkeit, die wir für am erfolgsversprechendsten halten, ist die des Denkmalschutzrechtes", sagt er.

Bauaufsichtsbehörde sei jedoch nicht die Stadt Bad Tölz, sondern das Landratsamt, so der Bürgermeister. Die Stadt habe das Landratsamt gebeten, tätig zu werden. Das sei aber "ein sehr langwieriger Prozess", räumt er ein. "Wir reden hier von Jahren."