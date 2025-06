Defekter Lift – Rollstuhlfahrerin aus drittem Stock gerettet

Nach einem Arztbesuch in einer Praxis im dritten Stock geht plötzlich der Aufzug nicht mehr. Eine Frau sitzt mit ihrem 180 Kilogramm schweren Rollstuhl im Gebäude fest. Was nun?

München

Wegen eines kaputten Lifts konnte eine Frau mit ihrem 180 Kilogramm schweren Rollstuhl ein Münchner Ärztehaus zeitweise nicht verlassen. Zuvor sei sie ganz normal mit dem Lift in den dritten Stock gefahren, teilten die Einsatzkräfte mit. Nach ihrem Termin ging dieser jedoch nicht mehr. Kurzerhand kehrte die Frau wieder in die Praxis zurück.

Ein Aufzugmonteur scheiterte an der Reparatur, wie es hieß. Daraufhin rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte brachten den schweren Rollstuhl anschließend auf eine Terrasse im selben Stockwerk. Mithilfe einer Drehleiter hoben sie ihn dann nach unten. Währenddessen wurde die Frau in einem Tragestuhl die Treppen heruntergetragen. Mit einem Taxi wurde sie dann nach Hause gebracht.