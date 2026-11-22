Ein Heizungsdefekt setzt in einer Kirche im Allgäu während des Gottesdienstes Kohlenmonoxid frei: 19 Menschen werden verletzt, vier davon schwer. Was über den Großeinsatz bekannt ist.

Bad Grönenbach

In einer Kirche im Allgäu sind bei einem Gottesdienst 19 Menschen durch Kohlenmonoxid wegen einer defekten Heizung verletzt worden. Vier davon seien bei dem Zwischenfall in Bad Grönenbach schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Rettungsleitstelle.

Ein Sprecher der Polizei sagte, die genaue Ursache des Notfalls sei noch unklar. Zahlreiche Rettungswagen waren vor Ort im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. In der Gemeinde mit knapp 6.000 Einwohnern kam es zu einem Großeinsatz von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei. Weitere Details gab es zunächst noch nicht.

Notfall während des Gottesdienstes einer Bruderschaft

Ein Sprecher der katholischen Priesterbruderschaft St. Petrus berichtete, dass es bei einem regulären Sonntagsgottesdienst zu dem Vorfall gekommen sei. Die Bruderschaft nutzt die sogenannte Schlosskapelle in der Gemeinde für ihre Gottesdienste. Das Hohe Schloss ist das Wahrzeichen von Bad Grönenbach. In einem Nebengebäude befand sich früher ein Brauhaus, das 1939 zu einer Kapelle umgebaut wurde.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Holz, Öl oder Gas entsteht. Beim Einatmen wird der Sauerstofftransport im Körper blockiert. Erste Anzeichen einer Vergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Müdigkeit. Bei höheren Konzentrationen drohen Bewusstlosigkeit und sogar der Tod.

Bad Grönenbach liegt in Bayern unweit der Landesgrenze zu Baden-Württemberg.