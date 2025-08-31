AZ-Plus
Defekt legt ICE lahm – Bahn evakuiert deshalb weiteren Zug

Mitten auf freier Strecke heißt es für ICE-Reisende auf der Strecke München-Hamburg: Zug wechseln! Dafür wurde ein anderer ICE evakuiert.
Betroffene beider ICE müssen Geduld mitbringen. (Symbolbild)
Würzburg

Weil ein ICE wegen eines technischen Defekts liegen geblieben ist, mussten auch die Fahrgäste eines weiteren Fernzugs aussteigen - weil dieser als Ersatzzug für die Gestrandeten genutzt wurde. Es wurde ein ICE am Bahnhof in Würzburg evakuiert, wie ein Bahnsprecher sagte. Zuvor war ein ICE zwischen Würzburg und Fulda im Bereich Spessart mit knapp 300 Fahrgästen liegen geblieben, wohl wegen eines Defekts an der Klimaanlage.

Die Fahrgäste dieses Zuges sollen dem Sprecher zufolge auf freier Strecke in den anderen ICE umsteigen können. Der "Zugtausch" habe am Nachmittag begonnen und dauerte bis in die Abendstunden an. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, wie viele Reisende die beiden Züge verlassen mussten.

Die Deutsche Bahn bat Fahrgäste um Verständnis für die Verzögerungen und entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten, wie der Sprecher weiter sagte. Zudem gelten für Betroffene entsprechende Reiserechtsregelungen.

Der gestrandete ICE 704 sowie der danach geräumte ICE 502 waren den Angaben zufolge beide auf der Strecke zwischen München und Hamburg unterwegs.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.