DB: Bahnstrecke Nürnberg-Regensburg nach Attacke wieder frei

Nach einer Messerattacke in einem ICE hat die Bahn den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Nürnberg und Regensburg am Samstagabend wieder aufgenommen. "Die Strecke und der Bahnhof sind von der Polizei gegen 18.30 Uhr freigegeben worden", sagte ein Sprecherin der Deutschen Bahn. "Jetzt fährt der gesamte Zugverkehr wieder."

Der ICE in dem die Messerattacke stattfand steht im Bahnhof am Gleis.

Regensburg/Nürnberg

Bei der Attacke hatte ein Mann drei andere Fahrgäste schwer verletzt, der Zug hatte daraufhin am Samstag kurz nach 9 Uhr außerplanmäßig in dem kleinen Bahnhof Seubersdorf bei Neumarkt in der Oberpfalz gestoppt. Es folgte ein großer Polizeieinsatz, und im ICE mussten Spuren gesichert werden. Deshalb wurde die Strecke etwa neun Stunden lang gesperrt, der Fernverkehr wurde über Ingolstadt umgeleitet, es kam zu großen Verspätungen.

