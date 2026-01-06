AZ-Plus
  Eisige Kälte in Bayern – DWD warnt vor bis zu minus 17 Grad

Eisige Kälte in Bayern – DWD warnt vor bis zu minus 17 Grad

Der Winter bleibt klirrend kalt im Freistaat. Im Südosten zeigt sich auch die Sonne.
AZ/dpa |
Im Freistaat bleibt es vorerst frostig. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bayern bleibt es eisig kalt. Bis zu minus 7 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute vorher. In der Nacht zum Mittwoch könne die Temperatur in höheren Lagen gar auf minus 17 Grad sinken. Tagsüber ist es vorwiegend bedeckt, die Sonne dürfte sich aber im Südosten zeigen. Von Nordwesten her müsse am Dienstag mit leichtem Schneefall und Glätte gerechnet werden, hieß es. Am Mittwochvormittag sollen sich Schnee und Glätte auch auf den Süden Bayerns ausbreiten.

