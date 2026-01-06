Eisige Kälte in Bayern – DWD warnt vor bis zu minus 17 Grad

Der Winter bleibt klirrend kalt im Freistaat. Im Südosten zeigt sich auch die Sonne.

In Bayern bleibt es eisig kalt. Bis zu minus 7 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute vorher. In der Nacht zum Mittwoch könne die Temperatur in höheren Lagen gar auf minus 17 Grad sinken. Tagsüber ist es vorwiegend bedeckt, die Sonne dürfte sich aber im Südosten zeigen. Von Nordwesten her müsse am Dienstag mit leichtem Schneefall und Glätte gerechnet werden, hieß es. Am Mittwochvormittag sollen sich Schnee und Glätte auch auf den Süden Bayerns ausbreiten.