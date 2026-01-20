AZ-Plus
  Das Winterwetter in Bayern: Es bleibt schön – aber auch knackig kalt

Das Winterwetter in Bayern: Es bleibt schön – aber auch knackig kalt

Der Winter lässt Bayern noch nicht los – zeigt sich aber eher von seiner angenehmeren Seite.
AZ/ dpa |
Kalt aber weitgehend sonnig sind die Wetteraussichten für Bayern. (Archivbild)
Kalt aber weitgehend sonnig sind die Wetteraussichten für Bayern. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Bayern bleibt es weiter winterlich – kalt, aber schön. Für Ostbayern sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) gebietsweise Dauerfrost um minus zwei Grad vorher. Anderswo im Freistaat kann es bis zu fünf Grad warm werden, in den Alpen örtlich sogar bis acht Grad. 

In der Nacht zum Mittwoch soll der Himmel überwiegend klar bleiben bei mäßigem bis strengem Frost zwischen minus fünf und sogar minus 13 Grad. Gebietsweise ist mit Nebel zu rechnen, vereinzelt auch mit Glätte. 

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter den Meteorologinnen und Meteorologen zufolge stabil. Am Mittwoch wird es nach anfänglichen Nebel- und Hochnebelfeldern sonnig bei maximal minus drei bis plus drei Grad und schwachem Wind aus östlichen Richtungen. Am Alpenrand kann es wieder bis plus sieben Grad werden. Der Sonne-Wolken-Mix bleibt: Auch für den Donnerstag kündigt der Wetterdienst "neben einigen Wolkenfeldern oftmals Sonne" für den Freistaat an.

