Das Wetter in Bayern: Trist, ungemütlich und auch gefährlich

Schönes Wetter sieht anders aus. Die Aussichten für Bayern sind trist und ungemütlich.

Der Donnerstag zeigt sich trist und ungemütlich. Regen und Schneeregen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vom Fichtelgebirge über die Oberpfalz bis nach Oberbayern voraus. Autofahrer sollten vor allem morgens aufpassen. Die Niederschläge könnten auch gefrieren, örtlich könne sich Glatteis bilden, hieß es vom DWD. Auch Nebel ist möglich.

Nur in Schwaben und Oberbayern besteht laut der Vorhersage die Chance auf etwas Sonne. Winterlich zeigen sich auch die Temperaturen – mit Werten zwischen 2 und 7 Grad. An den Alpen könnten es bis zu 9 Grad werden.

Auch in den kommenden Tagen geht es schmuddelig weiter: Der Freistaat startet regnerisch ins Wochenende. Nachts kann es glatt werden.

Die Lawinengefahr in den Bayerischen Alpen ist nach Angaben des DWD oberhalb von 2.000 Metern mäßig, in tieferen Lagen gering. So könnte bereits eine geringe Zusatzbelastung vereinzelt Schneebrettlawinen auslösen.