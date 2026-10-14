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Das Wetter in Bayern: nachts frostig, tagsüber bis 20 Grad

Sonne und milde Luft am Tag, Nebel und Frostnähe in der Nacht: Bayern erlebt herbstliche und freundliche Tage - sofern nicht der Nebel hartnäckig bleibt.
AZ/dpa |
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Großteils freundliche Herbsttage stehen in Bayern bevor.
Großteils freundliche Herbsttage stehen in Bayern bevor. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Wochenmitte können sich die Menschen in Bayern über mildes und weitgehend auch sonniges Herbstwetter freuen. Zwar ist es zunächst bewölkt und vereinzelt kann es nochmals regnen, danach kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber Auflockerungen und öfter Sonne an. Die Temperaturen sollen noch einmal auf bis zu 19 Grad steigen.

Nebel und Temperaturen am Gefrierpunkt am Morgen

In der Nacht zum Donnerstag kratzen die Temperaturen teilweise am Gefrierpunkt, so soll es im Bayerischen Wald auf nur noch 1 Grad herunterkühlen. Wie es für die Jahreszeit typisch ist, wird es in der Nacht und am Morgen Nebel geben. In einigen Regionen Südbayerns soll sich das trübe Wetter am Donnerstag bis zum Nachmittag halten, ehe die Sonne den Nebel ablösen kann. Ansonsten ist es zuvor bereits freundlich bei bis zu 18 Grad.

Einen ähnlichen Wettermix kündigen die Meteorologen auch für den Freitag an. Dann könnte sogar noch einmal die 20-Grad-Marke auf dem Thermometer erreicht werden.

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