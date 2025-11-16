AZ-Plus
  Das Wetter in Bayern: Nach dem milden Herbstwochenende kommt der Winter

Das Wetter in Bayern: Nach dem milden Herbstwochenende kommt der Winter

Zwischen Sonne und Schnee: Erst locken milde 19 Grad, dann drohen Schneefall und Glätte. In Bayern steht der Winter vor der Tür.
AZ/ dpa |
Der Winter löst den Herbst ab. (Archivbild)
Der Winter löst den Herbst ab. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mild und föhnig beginnt das Wochenende im Freistaat - doch langsam wird es winterlich weiß. Vor allem in den Höhenlagen ist kräftiger Schneefall zu erwarten, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). 

Vorerst sorgen dicke Wolken für graue Herbststimmung, nördlich der Donau fällt etwas Regen. Richtung Alpenrand zeigt sich teils die Sonne. Die Temperaturen reichen von 7 Grad im Passauer Land bis zu ungewöhnlich warmen 19 Grad im Oberallgäu. 

Der Sonntag startet in Niederbayern noch nass, sonst löst sich der Nebel auf. Zeitweise zeigt sich die Sonne, in Franken bleibt sie sogar mal etwas länger. Mit 8 bis 14 Grad bleibt es nochmals mild. 

Winterlich und stürmisch in die neue Woche 

In der Nacht zum Montag setzt von Südwesten kräftiger Regen ein, die Schneefallgrenze sinkt auf 500 bis 700 Meter. Besonders im Hofer Land wird es in den höheren Lagen glatt. Die Temperaturen fallen auf ein bis sieben Grad. 

Der Montag selbst wird grau, nass und windig: An den Alpen teils kräftiger Schneefall, sonst mischen sich Regen, Schneeregen oder Graupel unter die Schauer. Mit vier bis neun Grad wird es deutlich kühler, dazu weht ein frischer Nordwestwind mit Sturmböen im Bergland. In der Nacht zum Dienstag bleibt es frostig und glatt.

