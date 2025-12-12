AZ-Plus
  Das Wetter in Bayern: Kalte Nebelsuppe überall – nur hier gibt es Sonne satt

Das Wetter in Bayern: Kalte Nebelsuppe überall – nur hier gibt es Sonne satt

Schönes Winterwetter? Das sieht anders aus. Doch es gibt eine Region in Bayern, die auf Sonne hoffen kann.
AZ/ dpa |
In den Alpen soll sich am Wochenende auch die Sonne blicken lassen. (Archivbild)
In den Alpen soll sich am Wochenende auch die Sonne blicken lassen. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
München

Wer am Wochenende Sonne tanken will, muss in die Berge - oder zumindest in die Nähe. Eine trübe Suppe aus Hochnebel, Nebel und Sprühregen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Sonntag für weite Teile Bayerns voraus. Sonne gebe es am ehesten in den Alpen und im Vorland, heute auch in höheren Lagen des Bayerwaldes, schreibt der DWD in seiner Prognose. 

Winterlich zeigen sich auch die Temperaturen, die meist zwischen 3 und 8 Grad erreichen werden. Ein paar Grad wärmer könnte es dem DWD zufolge am Untermain und an den Alpen werden. Kalt soll vor allem der Samstag werden, mit Werten zwischen 6 und 2 Grad. 

Für weite Teile Bayerns sind die Aussichten dagegen eher trüb. (Archivbild)
Für weite Teile Bayerns sind die Aussichten dagegen eher trüb. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Für Autofahrer gilt: vorsichtig sein! So könne es in der Nacht zum Samstag im Bayerwald und in Alpennähe leichten Frost und vereinzelt Glätte durch Reif geben, heißt es.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.