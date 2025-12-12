Das Wetter in Bayern: Kalte Nebelsuppe überall – nur hier gibt es Sonne satt
Wer am Wochenende Sonne tanken will, muss in die Berge - oder zumindest in die Nähe. Eine trübe Suppe aus Hochnebel, Nebel und Sprühregen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Sonntag für weite Teile Bayerns voraus. Sonne gebe es am ehesten in den Alpen und im Vorland, heute auch in höheren Lagen des Bayerwaldes, schreibt der DWD in seiner Prognose.
Winterlich zeigen sich auch die Temperaturen, die meist zwischen 3 und 8 Grad erreichen werden. Ein paar Grad wärmer könnte es dem DWD zufolge am Untermain und an den Alpen werden. Kalt soll vor allem der Samstag werden, mit Werten zwischen 6 und 2 Grad.
Für Autofahrer gilt: vorsichtig sein! So könne es in der Nacht zum Samstag im Bayerwald und in Alpennähe leichten Frost und vereinzelt Glätte durch Reif geben, heißt es.
- Themen:
- Deutscher Wetterdienst
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen