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Das war beim Rosstag am Tegernsee geboten

Geschmückte Pferde, Blasmusik, Sonnenschein, Tegernsee - Bayern präsentierte sich beim Rosstag in Rottach-Egern von seiner schönsten Seite.
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Der Festzug führte direkt am Tegernsee vorbei.
Felix Hörhager/dpa 5 Der Festzug führte direkt am Tegernsee vorbei.
Auch die Reiterstaffel der Polizei war vor Ort.
Felix Hörhager/dpa 5 Auch die Reiterstaffel der Polizei war vor Ort.
Der Rosstag findet traditionell am letzten Sonntag im August statt.
Felix Hörhager/dpa 5 Der Rosstag findet traditionell am letzten Sonntag im August statt.
Viele Kutschen waren dabei.
Felix Hörhager/dpa 5 Viele Kutschen waren dabei.
Musik kam von verschiedenen Blaskapellen.
Felix Hörhager/dpa 5 Musik kam von verschiedenen Blaskapellen.

Strahlender Sonnenschein und Traumkulisse am Tegernsee: Beim Rosstag in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) verfolgten zahlreiche Schaulustige den Umzug. Kutschen, Chaisen, Landauer und andere historische Wagen und prächtige Brauereigespanne waren dabei. 

Traditionell begleiten auch Trachtengruppen und Blaskapellen das Spektakel. Und: "Althergebracht empfangen Mensch und Tier" den Segen der Geistlichkeit, wie es vorab hieß.

Der Rosstag hatte vor mehr als 50 Jahren auf Initiative des Pferdeliebhabers Thomas Böck unter dem Motto "d'Fuhrleut kemman z'amm" das erste Mal stattgefunden. Seit Böcks Tod 2007 veranstaltet die Gemeinde den Rosstag.

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