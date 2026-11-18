Nach Datenleck bei der Luxushotelgruppe kursieren täuschend echte Betrugsnachrichten mit realen Buchungsdaten. Das Berchtesgadener Fünf-Sterne-Haus warnt nun vor dreisten Zahlungsaufforderungen. Wie die Masche funktioniert und wie sich Gäste vor der Abzocke schützen.

Das Luxusresort Kempinski am Obersalzberg wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem Buchungsdaten der Hotelgäste erbeutet wurden.

Wer derzeit die Internetseite des Kempinski Hotel Berchtesgaden aufruft, stößt gleich zu Beginn auf einen "Sicherheitshinweis zu Reservierungen". Das Fünf-Sterne-Haus am Obersalzberg fordere keine Zahlungen oder Banküberweisungen per Whatsapp an, heißt es dort. Wer eine solche Aufforderung erhalte, solle kein Geld überweisen. Anlass ist ein größeres Datenleck bei der Hotelgruppe Kempinski.

Unbekannte haben Reservierungsdaten von Gästen erbeutet, die inzwischen für täuschend echte Betrugsnachrichten genutzt werden. Kempinski hatte seine Gäste am Abend des 11. November per E-Mail informiert und bestätigt den Angriff in einer Stellungnahme: "Wir haben festgestellt, dass Zugangsdaten, die von einem unserer externen Technologiepartner verwendet wurden, von einer unbefugten Partei missbräuchlich genutzt wurden, um auf Informationen zu Hotelreservierungen zuzugreifen."

Um welchen Dienstleister es sich handelt, lässt der Konzern offen. Die Zugangsdaten seien gesperrt, ein unabhängiger IT-Sicherheitsspezialist hinzugezogen und die Datenschutzbehörden informiert worden.

Kempinski Hotel Berchtesgaden schweigt in den Sozialen Medien

Abgeflossen sind demnach Namen, Reisedaten, Hotelnamen und Buchungsnummern sowie Mobilnummern und E-Mail-Adressen. Kreditkartendaten seien nicht betroffen. Eine Unsicherheit räumt das Unternehmen jedoch ein: "Wir können weder bestätigen noch ausschließen, dass sensible personenbezogene Daten wie Pass- oder Visanummern betroffen waren." Gefährlich ist die Masche gerade wegen der echten Daten.

Nach Medienberichten geben sich die Täter per E-Mail, SMS oder Whatsapp als Hotelmitarbeiter aus, nennen korrekte Buchungsnummern und Aufenthaltszeiträume und verlangen über einen Link eine angebliche Zahlungsbestätigung. Betroffen ist unter anderem das Berliner Hotel Adlon, Schweizer Medien berichten von Fällen in St. Moritz und Engelberg.

Das Hotel Adlon am Brandenburger Tor ist ebenfalls von der Betrugsmasche betroffen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Ob auch Gäste des Hauses am Eckerbichl betroffen sind, bleibt offen. Auf die Anfrage, wie viele Gäste und welche Buchungszeiträume es betreffe und ob sich bereits Gäste mit gefälschten Zahlungsaufforderungen gemeldet hätten, antwortete nicht das Hotel. Die Antwort kam von Parisa Chum, Vizepräsidentin für globale Kommunikation in der Konzernzentrale in Genf. Sie verwies auf die Stellungnahme des Unternehmens, verbunden mit dem Hinweis, man werde sich nicht weiter äußern.

Die Stellungnahme schließt mit einer Entschuldigung: "Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Beunruhigung unserer Gäste und tun alles in unserer Macht Stehende, um die betroffenen Gäste zu unterstützen." Der Warnhinweis auf der Internetseite ist damit die einzige sichtbare Reaktion des Hauses. In den sozialen Netzwerken hat das Hotel den Vorfall bislang nicht thematisiert.

Fake-Nachrichten: "Es wird von außen Druck gemacht"

Wie verbreitet die Masche ist, weiß Olya Linnberg aus eigener Erfahrung. Die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga im Berchtesgadener Land hat im September einen ähnlichen Fall in ihrem eigenen Betrieb erlebt. Auch dort lief der Angriff über einen externen Dienstleister. "Auf Kreditkartendaten hatten die Täter keinen Zugriff", sagt Linnberg. "Aber es wurden merkwürdige Nachrichten an unsere Gäste verschickt." Die Folge sei ein regelrechter Ansturm von Anfragen gewesen. "Hereingefallen ist darauf niemand." Für einen Einzelfall hält Linnberg das nicht. "Das passiert derzeit überall, es ist ein massives Problem."

Der Warnhinweis auf der Internetseite des Hotels. Das Hotel warnt vor Zahlungsforderungen per WhatsApp. © Maximilian Neumair

Das Muster sei immer ähnlich: "Es wird von außen Druck gemacht." Oft verrate schon die Herkunft aus dem Ausland, dass etwas nicht stimmt. Auch die Betriebe selbst seien im Visier, etwa durch Anrufer, die bei absichtlich schlechter Verbindung ein "Ja" aufzeichnen und daraus eine angebliche Bestellung konstruieren. "Betrug und gehackte Daten sind ein Thema, das immer größer wird", sagt Linnberg. "Das nimmt wirklich extreme Ausmaße an, vor allem jetzt in Zeiten von KI, in denen Stimmen geklont werden."

Wer eine verdächtige Nachricht zu einer Buchung erhält, sollte weder Links anklicken noch antworten. "Natürlich wird man bei merkwürdigen Nachrichten nervös", sagt Linnberg. "Aber man sollte nicht darauf reagieren, sondern lieber direkt im Hotel nachfragen." Dafür empfiehlt sich ausschließlich die Nummer auf der offiziellen Internetseite, in Berchtesgaden 08652/97550.