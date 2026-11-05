Urlaub in Bayern: Diese Regionen punkten bei Airbnb mit besonders herzlichen Gastgebern

Wo in Deutschland werden Urlauber besonders herzlich empfangen? Ein Airbnb-Ranking liefert überraschende Antworten: Eine eher weniger bekannte Region landet auf dem ersten Platz.

Nicht immer sind es die bekannten Urlaubsorte, die Reisende besonders begeistern. Manchmal sind es gerade die weniger touristischen Regionen, in denen Gäste einen besonders herzlichen Empfang erleben. Welche Gegenden Deutschlands bei der Gastfreundschaft die Nase vorn haben, zeigt ein Ranking von Airbnb, wie "Travelbook.de" berichtet. Dafür hat die Buchungsplattform die durchschnittlichen Bewertungen von Gastgebern ausgewertet. Das Ergebnis hält eine Überraschung bereit: Den Spitzenplatz sichert sich eine Region, die viele vielleicht nicht sofort auf dem Reise-Radar haben.

Die Prignitz ist Deutschlands gastfreundlichste Region

Wer besonders gastfreundliche Gastgeber sucht, sollte einen Blick in die Prignitz werfen. Die Region im Nordwesten Brandenburgs liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg und belegt den ersten Platz im Airbnb-Ranking.

Die Prignitz ist vor allem für ihre abwechslungsreiche Landschaft und ihre historischen Orte bekannt. Entlang der Elbe prägen weite Naturflächen das Bild der Region. Die abwechslungsreiche Natur mit ihren Wiesen, Wäldern, Feldern und kleinen Flussläufen bietet ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren. Sehenswert sind unter anderem die Städte Perleberg und Wittenberge sowie das Storchendorf Rühstädt. Wer dem hektischen Alltag entfliehen möchte, findet hier viel Ruhe und Erholung.

Bayern gleich mehrfach unter den Top-Regionen vertreten

Besonders gastfreundlich scheint es in Bayern zuzugehen. Das Bundesland ist unter den gastfreundlichsten Regionen Deutschlands gleich mehrfach vertreten. Der Freistaat scheint damit ein beliebtes Ziel für Reisende zu sein, die neben schönen Urlaubsorten auch Wert auf herzliche Gastgeber legen. Wird insgesamt nach Bundesländern ausgewertet, so haben Brandenburg, Thüringen und Rheinland-Pfalz die Nase vorn, Bayern landet auf dem vierten Platz.

Die zehn gastfreundlichsten Regionen in Deutschland im Überblick