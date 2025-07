Das gabs noch nie: Die Zugspitze hat ab heute ein zweites Gipfelkreuz

Selfie auf sicherer Position und immer mit gutem Wetter. Im richtigen Winkel sieht es echt aus. Eine Wanderin lässt sich am Vormittag vor dem 2. Gipfelkreuz auf der Zugspitze fotografieren, das ab dem 3. Juli in der Ausstellung in den Innenräumen der Gipfelstation auf der Zugspitze aufgestellt ist. Der Nachbau soll es den Besuchern ermöglichen, das Gipfelkreuz ganz ohne risikoreiche Kletterei zu besuchen und sich darauf verewigen zu können.

© Peter Kneffel (dpa)