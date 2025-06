Das Erste plant neue Silvester-Schlagershow mit Silbereisen

Live-Show statt Aufzeichnung - beim vergangenen Jahreswechsel änderte die ARD ihr bisheriges Sendekonzept - mit Erfolg. Deswegen soll es nun eine Neuauflage geben.

München

Nach der erfolgreichen Premiere der Live-Sendung "Silvester-Schlagerbooom" im Ersten beim vergangenen Jahreswechsel plant der Bayerische Rundfunk (BR) am Silvesterabend 2025 eine Neuauflage. Die ARD-Show mit Florian Silbereisen soll dann erneut aus München gesendet werden, sagte eine BR-Sprecherin. Details würden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über die Pläne des öffentlich-rechtlichen Senders berichtet.

Publikumsliebling Silbereisen hatte am letzten Abend des Jahres 2024 die Sendung erstmals präsentiert und gleich mit deutlichem Abstand die Einschaltquoten am Silvesterabend beherrscht. Der "Silvester-Schlagerbooom" kam auf einen Marktanteil von fast 25 Prozent. Die zweitplatzierte ZDF-Liveshow "Willkommen 2025" kam nur auf knapp 14 Prozent. In den Jahren zuvor hatte die ARD zu Silvester jeweils vorab aufgezeichnete Shows gesendet.

Bei seiner Sendung "Schlagerbooom Open Air" aus Kitzbühel kündigte Silbereisen am Samstag auch bereits den Ticketvorverkauf für die Show am 31. Dezember an, der am 12. Juli starten werde. Die Sendung soll wie im Vorjahr wieder live aus dem BMW Park in München übertragen werden.