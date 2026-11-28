In Bayern leben geschätzt mehr als 1.070 Menschen mit HIV, ohne davon zu wissen. Fachleute drängen auf bessere Tests – und warnen vor Hürden bei der Versorgung. Was könnten Drogenkonsumräume bringen?

Die rote Schleife gilt als Symbol für den Kampf gegen HIV und Aids. (Archivbild)

München

Angesichts leicht steigender HIV-Zahlen und einer oft erst spät bei Symptomen gestellten Diagnose warnen Verbände in Bayern vor finanziellen Einschnitten bei Prävention und Beratung. Die Münchner Aids-Hilfe und die Freie Wohlfahrtspflege kritisierten anlässlich des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember, es seien Kürzungen geplant. Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) verweist hingegen auf Millionenbeträge für Prävention und ein breites Netz an Hilfsangeboten. Laut einem Ministeriumssprecher wurden Mittel nicht gekürzt, sondern Schwerpunkte verlagert.

Der Münchner Infektiologe Christoph Spinner sieht vor allem Bedarf an gezielteren Präventionsangeboten und einem besseren Zugang zu HIV-Tests und Therapien.

Weil die Infektionszahlen speziell bei Drogenkonsumenten seit Jahren leicht zunehmen, ist auch die Debatte um Drogenkonsumräume neu entfacht.

Über 1.000 Menschen wissen nichts von ihrer Infektion

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) haben sich 2025 in Bayern rund 310 Menschen neu mit HIV infiziert, etwa zehn mehr als im Vorjahr. Bundesweit waren es rund 2.400 Neuinfektionen, etwa 100 mehr als 2024.

Der leichte Anstieg in Bayern liege im Rahmen der statistischen Unsicherheit, sagte Spinner, der die Infektiologie am TUM Klinikum Rechts der Isar leitet und 2024 örtlicher Präsident des Welt-Aids-Kongresses in München war. Besorgniserregender sei die steigende Zahl unerkannter Infektionen.

In Bayern lebten nach RKI-Schätzungen Ende 2025 mehr als 1.070 Menschen mit HIV, ohne es zu wissen. Insgesamt waren im Freistaat etwa 15.100 Menschen infiziert, rund 13.200 wurden medikamentös behandelt. Von rund 610 Erstdiagnosen wurden etwa 180 erst bei einem fortgeschrittenen Immundefekt gestellt, rund 110 sogar erst im Stadium Aids.

Infektiologe: Das Problem HIV löst sich nicht von selbst

"HIV bekommt heute deutlich weniger Aufmerksamkeit als früher. Aber das Problem löst sich nicht von allein", warnt Spinner. Prävention zeige Erfolge: Bei Männern, die Sex mit Männern haben, seien die Neuinfektionen stabil, in Großstädten seit Jahren sogar deutlich rückläufig. Zugenommen hätten aber Infektionen über heterosexuelle Kontakte und beim injizierenden Drogengebrauch.

Spinner plädiert für niedrigschwellige Testangebote, etwa routinemäßige HIV-Tests in Notaufnahmen, sofern Patienten nicht widersprechen. Wer rechtzeitig behandelt werde, habe eine nahezu normale Lebenserwartung und könne das Virus sexuell nicht mehr übertragen.

Ministerin: Vier Millionen Euro für Prävention und Hilfe

Auch Ministerin Gerlach mahnt, das Infektionsrisiko nicht zu unterschätzen und sich nach möglichen Risikokontakten beraten und testen zu lassen. "Es ist sehr wichtig, HIV-Infektionen frühzeitig zu erkennen." Im Haushalt des Ministeriums stünden für Prävention, Aufklärung und niedrigschwellige Hilfsangebote mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung. Mit Gesundheitsämtern, psychosozialen Aids-Beratungsstellen und Aids-Hilfen gebe es ein breites Netzwerk an Ansprechpartnern.

Die Münchner Aids-Hilfe und die Freie Wohlfahrtspflege warnen dennoch vor den Folgen einer neuen Förderrichtlinie, die zu erheblichen Belastungen der Träger führe. Die Spielräume, um Lücken durch Eigenmittel oder Spenden auszugleichen, seien ausgeschöpft, hieß es bei der Aids-Hilfe. "Jeder Euro, der heute in Testangebote, Aufklärung und Unterstützung fließt, verhindert morgen Leid und Folgekosten", sagt der geschäftsführende Vorstand, Tobias Oliveira Weismantel.

Anstieg von Neuinfektionen bei Drogenkonsumenten

Besonderen Handlungsbedarf sieht Spinner bei Menschen, die Drogen injizieren. Hier stiegen die Neuinfektionen seit 2010 langsam, aber stetig. 2025 waren es laut Spinner bundesweit rund 370, etwa 30 mehr als im Vorjahr. Allein in Bayern hätten sich so 2025 rund 45 Menschen infiziert; etwa 150 drogengebrauchende Menschen mit HIV im Freistaat seien noch nicht diagnostiziert.

Nötig sei ein Gesamtpaket aus sterilen Konsumutensilien, Substitutionstherapie, Tests, vorbeugenden Medikamenten und rascher Behandlung. Drogenkonsumräume könnten ein Baustein sein. Die medizinischen Angebote sollten möglichst an einem Ort verfügbar sein. "Wer für Substitution, Test und HIV-Therapie drei verschiedene Anlaufstellen braucht, geht im Zweifel zu keiner", sagte Spinner.

Debatte um Drogenkonsumräume

Die Münchner Aids-Hilfe, Fachstellen und auch Politiker in der Landeshauptstadt München setzen sich seit Jahren für Drogenkonsumräume ein. Dass es in Bayern noch immer keinen einzigen gebe, sei bitter, heißt es bei der Aids-Hilfe. Drogenkonsumräume könnten Leben retten: Sie verhindern Infektionen wie auch Überdosierungen. Hier könnten Menschen erreicht werden, die in keine reguläre Beratungsstelle kommen wollten.

Die Staatsregierung lehnt Drogenkonsumräume hingegen weiter strikt ab. "So ist es ein Widerspruch, wenn der Besitz und Erwerb von bestimmten Drogen strafrechtlich zu verfolgen ist, deren Konsum aber in solchen Einrichtungen staatlicherseits toleriert wird", erläuterte ein Ministeriumssprecher. Durch Spritzentauschprogramme und in den Kontaktläden verfügbare saubere Konsumutensilien könne Ansteckungen etwa mit HIV wirksam vorgebeugt werden.