Dank Doppelpacker Futkeu: Fürth schlägt Aufsteiger Dresden

Fürth und Dresden liefern sich zum Start in die neue Zweitliga-Saison ein sehenswertes Match. Am Ende zittern sich die Gastgeber zum Erfolg. Ein Profi drückte der Partie seinen Stempel auf.

Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat Dynamo Dresden bezwungen und den Sachsen das Comeback-Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga vermasselt. Dank Doppeltorschütze Noel Futkeu setzten sich die Gastgeber in einem umkämpften und ereignisreichen Match mit 3:2 (2:1) durch. Der 22-Jährige traf nach weniger als einer halben Minute und zudem in der 51. Minute. Felix Klaus gelang das zwischenzeitliche 2:0 für Fürth (9.). Den Dresdnern reichten die Treffer vor Christoph Daferner (11.) und Claudio Kammerknecht (74.) nicht.

In der teils rasanten Begegnung war Aufsteiger Dynamo nach einer verpatzten Anfangsphase weitgehend spielbestimmend mit deutlich mehr Torschüssen. Ganz viele zwingende Chancen aber waren beim Team von Coach Thomas Stamm vor 15.631 Zuschauern nicht dabei.

Doppelpacker Futkeu mit Szene der Partie

Spieler des Spiels war Futkeu. Nachdem der frühere Frankfurter gleich die erste Flanke der Partie unbedrängt zur Führung köpfen konnte, sorgte er in Durchgang zwei für das Highlight des Nachmittags: Im Strafraum ließ er mit einem sehenswerten Dribbling drei Gegenspieler aussteigen und schob zum 3:1 ein.

Danach gelang den Gästen aber nur noch der Anschlusstreffer durch einen Fernschuss von Kammerknecht. Kurz vor der Pause hatte Dynamo zudem Glück bei einem Kopfball an die Latte des Fürthers Brynjar Bjarnason.