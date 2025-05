Dachstuhl von Bäckerei in Flammen

Zuerst brennt vermutlich ein Holzstoß. Dann greifen die Flammen auf den Dachstuhl einer Bäckerei über. Auf rund 150.000 Euro soll sich der Schaden belaufen.

Kirchehrenbach

Ein Brand im Dachstuhl einer Bäckerei in Oberfranken hat einen Schaden von rund 150.000 Euro verursacht. Das Feuer griff am Samstagabend vermutlich von einem Holzstoß auf das Dach der Backstube in Kirchehrenbach (Landkreis Forchheim) über, wie die Polizei mitteilte. Demnach bemerkte ein Zeuge den Brand und setzte einen Notruf ab. Er hielt sich auf dem benachbarten Grundstück auf und erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Laut Polizei konnten die Feuerwehrleute durch ein schnelles Eingreifen einen Vollbrand des Dachstuhls verhindern. Die Brandursache war zunächst unklar, Brandfahnder sollen die Brandstelle begutachten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.