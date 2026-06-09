CSU-Politiker gibt einen Posten ab - Holetschek soll Nachfolger werden

Der CSU-Politiker Markus Ferber hat auf europäischer Ebene viele Posten inne - und will deshalb ein anderes Amt abgeben. Sein designierter Nachfolger dort ist kein Unbekannter.

Wechsel an der Spitze der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung: Der seit 2020 amtierende Vorsitzende Markus Ferber will bei der nächsten Mitgliederversammlung am 19. Juni nicht erneut kandidieren. Das kündigte er in einem Brief an die Mitglieder und Mitarbeiter der Stiftung an, über den als erstes der "Münchner Merkur" berichtete. Ferber schrieb, angesichts seiner umfassenden Verpflichtungen unter anderem als Mitglied des Europaparlaments und weiterer Ämter glaube er, dass er der Stiftung nicht mehr die notwendige Aufmerksamkeit widmen könne, die sie absolut verdient habe.

Die Hanns-Seidel-Stiftung wurde 1967 gegründet und ist nach dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden benannt. Sie fördert nach eigenen Angaben politische Bildungsarbeit in 75 Ländern weltweit.

Ferber tritt ab, Nachfolger steht wohl fest

Nachfolger soll voraussichtlich CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek werden. CSU-Chef Markus Söder habe Holetschek für das Amt vorgeschlagen, berichteten Teilnehmer einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag. Formal gewählt werden soll Ferbers Nachfolger auf der Mitgliederversammlung am 19. Juni.