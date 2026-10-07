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Crash mit Ferrari: Überholmanöver verursacht 160.000-Euro-Schaden

Ein 83 Jahre alter Autofahrer kracht in einen Sportwagen. Bei dem Unfall im Landkreis Traunstein entsteht am Ferrari ein 20-mal so hoher Schaden wie am Auto des Seniors. Was passiert ist.
AZ/dpa |
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Sanitäter versorgten die Fahrer nach dem Unfall. (Symbolbild)
Sanitäter versorgten die Fahrer nach dem Unfall. (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa

Mit einem Ferrari ist ein 83 Jahre alter Autofahrer bei einem Überholversuch in Petting (Landkreis Traunstein) zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 160.000 Euro an dem Sportwagen eines 67-Jährigen. Beide Fahrer seien leicht verletzt worden.

83-Jähriger schert aus und verursacht über 160.000-Euro-Schaden

Demnach fuhr der 83-Jährige am Dienstag in Richtung Teisendorf und scherte aus, um einen Motorroller zu überholen. Dabei sei sein Auto mit dem entgegenkommenden Ferrari kollidiert. Die beiden Männer wurden nach Polizeiangaben an der Unfallstelle von Sanitätern erstversorgt. Am Auto des 83-Jährigen entstand demnach ein Schaden von 8.000 Euro.

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2 Kommentare
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  • JENZZ vor 3 Stunden / Bewertung:

    Unabhängig von der Schadenshöhe ist das ein Routinefall für die Polizei, die Versicherungen und deren Gutachter. Und die werden die Entstehung des Schadens entsprechend nachvollziehen können..
    Dabei sind nicht nur die gefahrenen Geschwindigkeiten interessant.

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  • 30 in Bayern vor 4 Stunden / Bewertung:

    Was uns ja direkt mal wieder zum Thema der Fahrtüchtigkeitstests bringt. Wer ein entgegenkommendes Auto beim Überholen nicht sieht, hat in einem Auto nichts verloren.

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