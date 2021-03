Corona-Verstoß: Wissenschaftsminister Bernd Sibler muss 500 Euro Bußgeld zahlen

Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler muss wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein Bußgeld von 500 Euro zahlen.

München/Deggendorf - Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) muss wegen eines mitten in der Pandemie entstandenen Geburtstags-Fotos mit mehreren Gratulanten ein Bußgeld von 500 Euro bezahlen. Das teilte das Landratsamt in Deggendorf am Donnerstagabend mit. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Staatskanzleichef: "Unglücklicher Vorgang"

Das Zusammentreffen im Garten des Ministers in Plattling sei ein Verstoß gegen die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gewesen. Sibler hatte vor gut vier Wochen seinen 50. Geburtstag begangen und sich unter anderem mit dem Bürgermeister der Stadt für einen Zeitungsbericht fotografieren lassen. Dafür war er bereits von Staatskanzleichef Florian Herrmann gerüffelt worden. Dieser sprach von einem "unglücklichen Vorgang" und verwies auf die Vorbildfunktion von Politikern.

Sibler selbst hatte damals erklärt, das besagte Foto sei im dienstlichen Kontext entstanden und zeige die offizielle Gratulation der Stadt Plattling, zudem seien bei diesem wenige Minuten dauernden Treffen an der frischen Luft die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten worden.