Club-WM: Bayern und BVB im Viertelfinale gefordert

In den USA wartet die entscheidende Phase des Turniers. Zwei deutsche Vereine könnten es ins Halbfinale schaffen.

Atlanta/East Rutherford

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund peilen bei der Club-WM in den USA den Sprung ins Halbfinale an. Die Münchner treten am Samstag um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) gegen den zuletzt so starken Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an. Die Hitze wird wegen der klimatisierten modernen Arena in Atlanta diesmal kein großes Thema werden.

Im Anschluss (22.00 Uhr MESZ/Sat.1 und DAZN) ist in Borussia Dortmund auch der zweite deutsche Vertreter gefordert. Das Team von Chefcoach Niko Kovač bekommt es in East Rutherford mit Real Madrid und dem neuen Trainer Xabi Alonso zu tun. Die Sieger der beiden Partien treffen am kommenden Mittwoch im Halbfinale, ebenfalls in East Rutherford in New Jersey, aufeinander.