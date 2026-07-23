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Christian Jürgens: Spitzenkoch kurz vor der Eröffnung weg

Kurz vor der Eröffnung muss die Villa Florhof in Zürich einen personellen Abgang vermelden: Der bekannte Spitzenkoch Christian Jürgens, der auch schon am Tegernsee arbeitete, ist nicht mehr dabei. Was steckt dahinter?
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Rosemarie Vielreicher |
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Sternekoch Christian Jürgens.
Sternekoch Christian Jürgens. © Jörg Carstensen/dpa

Das Boutique-Hotel Villa Florhof in Zürich hat noch nicht einmal eröffnet, da gibt es schon einen personellen Abgang. Der Spitzenkoch, um den es geht, ist in Bayern kein Unbekannter: Christian Jürgens.

Er war vor Cornelia Fischer der Sternekoch im Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee. Gegen ihn wurden Vorwürfe von Mitarbeitern laut, er musste gehen.

Nun wäre der Starkoch für die Villa Florhof vorgesehen gewesen. Doch das Unternehmen gibt bekannt: "Die Villa Florhof und Christian Jürgens haben nach reiflicher Überlegung gemeinsam entschieden, noch vor der Eröffnung des Hauses getrennte Wege zu gehen." Rumms.

Die Eröffnung ist am 1. August

Böses Blut fließt laut Mitteilung offiziell nicht – obwohl das Jürgens-Aus nur ein paar Tage vor der Eröffnung passiert: "Die Parteien danken einander für die Zusammenarbeit in der Aufbauphase und wünschen sich für die Zukunft alles Gute."

Mehr Informationen zu den Gründen will man auf AZ-Nachfrage dann aber nicht mitteilen. Eine Anfrage an Jürgens stand noch aus.

Finale Phase vor dem Start für die Villa Florhof

Die Vorbereitungen zur Eröffnung befänden sich in der finalen Phase. Schon am 1. August 2026 soll die Villa Florhof die ersten Gäste empfangen. Die Gesamtleitung liegt demnach bei Tanja Wegmann, unterstützt von Kilian Rainalter.
Die Brasserie mit gutbürgerlicher Küche werde von John Schiffmann und Christian Hoffmann geführt, heißt es weiter. Das Signature-Restaurant eröffne – wie geplant – im Spätherbst.

Wie der Schweizer "Blick" berichtet, hatten schon zuvor zwei Köche hingeworfen.

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