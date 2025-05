Chlorgas in Freibad ausgetreten – Frau im Krankenhaus

Mehrere Badegäste müssen ein Schwimmbad im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm verlassen. Eine Mitarbeiterin wird ins Krankenhaus gebracht. Was ist passiert?

Wolnzach

Nach einem Chlorgasaustritt im Schwimm- und Erlebnisbad Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ist eine Mitarbeiterin ins Krankenhaus gebracht und das Bad geschlossen worden. Die 37-Jährige habe am Morgen in einem Raum Chlorgasflaschen wechseln wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Aus einer vermeintlich leeren Flasche trat demnach eine geringe Menge Chlor aus. Die Mitarbeiterin und ein Rettungsschwimmer hätten daraufhin mit rund 15 Gästen das Bad verlassen.

Die Feuerwehr habe mit mehreren Geräten die Chlorkonzentration gemessen und den Raum belüftet, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wegen variierender Werte bleibt das Bad laut der Polizeisprecherin vorerst gesperrt. Eine Fachfirma soll am Dienstagmorgen weitere Messungen durchführen - dann werde sich zeigen, ob das Bad wieder öffnen könne, sagte Bürgermeister Jens Machold.