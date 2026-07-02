Traumhausverlosung hat eine Immobilie im Wert von 2,4 Millionen Euro am Chiemsee verlost. Nun gibt es erste Informationen über den glücklichen Gewinner.

Das Traumhaus am Chiemsee hat einen neuen Besitzer: Bis Ende Juni 2026 lief die Verlosung der Soziallotterie Traumhausverlosung. Nun steht der Gewinner fest.

Wie die Veranstalter der AZ am Donnerstag mitteilen, handelt es sich bei dem Glücklichen um einen 53 Jahre alten Mann, der aus Bayern kommt.

Er hat das Designhaus in der Nähe des "bayerischen Meeres" im Wert von 2,4 Millionen Euro gewonnen. Ob er selbst einziehen wird, es vermieten oder verkaufen möchte, ist noch nicht bekannt.

Der Pool des Chiemsee-Hauses. © Traumhausverlosung

Bei den früheren verlosten Immobilien zeigte sich im Nachhinein, dass die Gewinner ganz unterschiedlich mit den Immobilien umgingen. Teils zogen sie selbst ein, teils verkauften sie das Haus. Oder nutzten es als Ferienhaus.

Luisa Haxel, Geschäftsführerin Traumhausverlosung, sagte der AZ kürzlich: "Unsere Traumhausgewinnerinnen und -gewinner sollen ihr neues Zuhause genau so nutzen, wie es am besten zu ihrem Leben passt. Deshalb steht es ihnen selbstverständlich frei, ihr Traumhaus selbst zu bewohnen, zu vermieten oder auch zu verkaufen."

Der Gewinner wollte "schon immer einen eigenen Pool"

Die Immobilie liegt rund 15 Minuten mit dem Auto vom Chiemsee entfernt, hat 190 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, fünf Zimmer plus Galerie und unter anderem einen Pool sowie einen BBQ-Bereich.

Traumhausverlosung lässt die AZ weiter über den Gewinner wissen: Es handele sich um einen "waschechten Bayern-Fan, der unbedingt ein Traumhaus in Bayern gewinnen wollte und sich schon immer einen eigenen Pool gewünscht hat".

Soziallotterie zu Gunsten Yeswecan!cer

Neben der Immobilie bekommt er auch 100.000 Euro in bar obendrauf. Der Mann habe sich mehrere Gewinnchancen für die aktuelle Traumhausverlosung gesichert, heißt es weiter. Der Startpreis für Lose beginnt ab zehn Euro.

Ein Blick ins Badezimmer. © Traumhausverlosung

Ein Teil des Lospreises fließt an gemeinnützige Organisationen. Haupt-Charity-Partner ist dieses Mal yeswecan!cer. Die Organisation setzt sich für Krebs-Patienten und ihre Angehörigen ein.

Das Haus am Chiemsee ist die mittlerweile achte Immobilie, die über Traumhausverlosung (Dreamify gGmbH) verlost worden ist. Das nächste Gebäude steht schon in den Startlöchern: eine Villa auf Amrum für 1,9 Millionen Euro.