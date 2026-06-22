An diesem Wochenende steigt in Übersee der Chiemsee Reggae Summer. Doch wenige Tage vorher sagt nun einer der Hauptacts ab. So reagieren die Verantwortlichen und die Fans – und das ist der Ersatz.

Bald ist in Übersee wieder Chiemsee Reggae Summer. Hier sind Tausende Fans in früheren Jahren zu sehen.

Der Chiemsee Reggae Summer steht unmittelbar bevor: Vom 26. bis 28. Juni 2026 soll das Festival in Übersee am Chiemsee über die Bühne gehen. Doch ein Star wird dabei fehlen. Und ausgerechnet dieser Künstler stand bei der Ankündigung ganz oben auf der Liste der Acts: Capleton aus Jamaika.

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Wie die Verantwortlichen in Sozialen Medien am Montag bekannt machen, hat der Headliner abgesagt. "Heute hat uns leider Capleton aufgrund von selbst verschuldeten Visaproblemen für den Chiemsee Reggae Summer 2026 abgesagt", posten sie auf Instagram und Facebook.

So reagieren die Verantwortlichen auf die Absage

Die Enttäuschung wird nicht verschleiert: "Wir sind ziemlich sprachlos, weil er ja fast ein Jahr Zeit gehabt hatte, sich darum zu kümmern. Maximum Disrespect!"

So kommunizieren die Festival-Verantwortlichen die kurzfristige Absage von Capleton. © Chiemsee Reggae Summer/Facebook

Für Fans des Kult-Festivals wird gleichzeitig angekündigt: "Zum Glück konnten wir mit Mr. Vegas kurzfristig einen mindestens gleichwertigen Ersatz verpflichten und freuen uns, ihn beim Chiemsee Reggae Summer begrüßen zu dürfen."

Dieser ist unter anderem bekannt für "Heads High" und wird nun am Samstag um 22.30 Uhr auf der Hauptbühne auftreten.

Marteria tritt am Freitag auf

Der zweite große Headliner ist Marteria, er tritt am Freitag um 22.30 Uhr auf der Hauptbühne auf.

Unter dem Post findet sich Kritik am Künstler wegen der kurzfristigen Absage, aber genauso an den Ticketpreisen. Diese werden von vielen als zu hoch eingestuft. Aktuell gibt es bei den Festivaltickets für das ganze Wochenende nur noch Restkarten ohne Camping (169 Euro). Bei den Tagestickets ist der Samstag ausverkauft, am Freitag kostet es 95 Euro, am Sonntag 39 Euro.

Marteria bei einem früheren Auftritt. Er gilt als einer der Headliner auf dem Chiemsee Reggae Festival. © imago/Christoph Hardt

Ein Nutzer will wissen: "Kann man das Ticket zurückgeben, wollte eigentlich nur wegen Capleton hin." Ein anderer kommentiert diese Frage: "Falls ihr das nicht zurücknehmen wollt. Maximum Disrespect!"

Der Musiker Capleton ist durchaus umstritten, es geht dabei um Homophobie. Die deutsche Band Frittenbude hatte schon 2011 beim Chiemsee-Festival abgesagt, weil Capleton auftreten sollte. Das berichtete damals die SZ.