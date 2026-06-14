Charity-Event bei Neuers Forsthaus Valepp: Wer hier ein Drei-Gänge-Menü bekommt

Gastronom Johannes Rabl hat Schilder aufgestellt, um Radlern den Weg zu weisen. Doch Behörden am Tegernsee haben dazwischengefunkt. Im Übrigen: Zur WM wird es bei der Lokalität von Fußballstar Manuel Neuer kein Public Viewing geben. Das ist der Grund.

Diese Schilder weisen Radfahrern auf dem Weg zum Forsthaus Valepp den Weg. Mittlerweile hängen sie nicht mehr unter Verkehrsschildern.

Wirrung um Wegweiser: Gastronom Johannes Rabl vom Forsthaus Valepp (zusammen mit Fußballstar Manuel Neuer) hat in der neuen Saison entlang der Mautstraße eine Handvoll Schilder aufgestellt. Um Radlfahrer auf dem Weg vom Tegernsee zum Forsthaus mit lustigen Sprüchen zu motivieren und ihnen anzuzeigen, wie weit sie noch strampeln müssen.

Diese Maßnahme hatte Rabl zum Saisonstart im AZ-Interview bereits angekündigt. Doch es hat nicht lange gedauert und die Valepp-Hinweisschilder mussten den Platz wechseln. Warum?

Die AZ erreicht Johannes Rabl. Der Gastronom bestätigt, dass die Schilder mit Sprüchen wie "Du Tier! Glückwunsch zur Bergwertung!" oder "Zielsprint zur Brotzeit" nun nicht mehr unter Verkehrsschildern angebracht sind, sondern sie diese an eigenen Pfosten angebracht haben.

"Das war bloß eine Formalität"

Rabl erklärt: "In der Straßenverkehrsordnung steht, dass an offiziellen Straßenschildern keine zusätzlichen Schilder angebracht werden dürfen." Wusste er das vorher nicht? Sein Gedanke war dieser: "Für mich war klar, dass die Bushalte-Schilder seit Jahren nicht mehr in Betrieb sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit wollten wir keine neuen Ressourcen verschwenden, sondern bereits bestehende nutzen."

Manuel Neuer hat zusammen mit Johannes Rabl das historische Forsthaus Valepp saniert und wiedereröffnet. © imago/Laci Perenyi

Rabl habe allerdings die Mitteilung vom Bauamt der Gemeinde Rottach-Egern bekommen, dass das nicht gehe. "Dann haben wir Stempen gekauft und unsere Schilder daran befestigt. Das Thema ist für uns damit beendet." Der Forsthaus-Valepp-Chef sagt weiter: "Das war bloß eine Formalität und jetzt ist alles in Ordnung." Rottach-Egerns Bürgermeister reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der AZ.

Dieser Spruch bekommt Zuspruch aus Merz-Kabinett

Die Idee für die Sprüche hatte Rabl übrigens selbst. Vor wenigen Wochen sei ein Minister des Merz-Kabinetts – den Namen will Rabl nicht verraten – zu Besuch gewesen. Dessen Rückmeldung: "‘Gegenwind formt den Charakter’, diesen Spruch nimmt er mit nach Berlin."

Das Forsthaus Valepp im Gemeindebereich Schliersee. © Forsthaus Valepp

Rabl will aber mit dem Fokus auf Radler nicht falsch verstanden werden, grundsätzlich seien alle Gäste willkommen. Egal, wie sie zum Forsthaus gelangen.

Neuer-Forsthaus: Gibt es ein Public Viewing?

Mit Neuer als Geschäftspartner stellt sich aktuell zur WM die Frage: Hat das Forsthaus Valepp etwas zur Weltmeisterschaft geplant? Der Chef sagt: "Das öffentliche Zeigen von Spielen ist relativ aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. Ich darf nicht einfach einen Fernseher aufstellen, es gibt dazu 1000 Regelungen. Das lohnt sich bei uns nicht." Die Gäste seien ohnehin eher tagsüber da, die Spiele sind durch die Zeitverschiebung in den USA häufig spät.

Wer übernachtet, hat einen Fernseher im Zimmer. Sollte eine übernachtende Wandergruppe die WM schauen wollen, gebe es eine Lounge mit TV. "Aber ein Public Viewing machen wir nicht."

Gemeinsam in großer Runde Fußball geschaut wird im Forsthaus Valepp von Manuel Neuer nicht. © Joerg Boethling/imago

Die bisherige Saison seit Mai läuft laut Neuer-Geschäftspartner gut: "Mit dem Mai bin ich sehr zufrieden, er war deutlich erfolgreicher als letztes Jahr."

Charity-Event für eine bestimmte Gruppe

Am 21. Juni steht zudem ein Charity-Lunch mit der Initiative "Aktion Wilde Tafel Bayern" an, ein Verbund von Jägern. "Wir wollen bis zu 75 Bedürftigen aus dem Tegernseer Tal einen unvergesslichen Tag bereiten rund um das Thema Natur und Heimat."

Unter anderem sind eine Kutschfahrt und ein Drei-Gänge-Menü mit heimischem Wildbret im Forsthaus geplant. Auch eine Greifvogel-Flugshow und Jagdhornbläser werden geboten.

Wichtig für alle anderen Gäste: "Den Bedien-Service wird es an diesem Tag nicht geben, der Selbstbedienungsbereich ist aber geöffnet."