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Busstreit: Schwangere weigert sich aufzustehen – dann eskaliert die Situation

In einem Linienbus eskaliert ein Streit. Eine Schwangere wird von einer Mitfahrerin attackiert. Dann schaltet sich auch noch der Busfahrer ein – aber nicht zugunsten der schwangeren Frau.
AZ/dpa |
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Die Schwangere soll auch vom Busfahrer beleidigt worden sein. (Symbolbild)
Die Schwangere soll auch vom Busfahrer beleidigt worden sein. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Eine schwangere Frau ist in einem Linienbus in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) von einer Unbekannten und vom Busfahrer beleidigt und angegriffen worden, weil sie ihren Sitzplatz nicht aufgeben wollte. Das teilte die Polizei mit.

Eine unbekannte, den Polizeiangaben zufolge etwa 50- bis 60-jährige Frau forderte demnach die Schwangere auf, von ihrem Prioritätssitz aufzustehen. Weil die schwangere Frau der Aufforderung nicht nachging, soll die Unbekannte sie am Arm gepackt und versucht haben, vom Sitz zu ziehen.

Busfahrer attackiert Schwangere ebenfalls

Dann habe sich die Unbekannte bei anderen Menschen im Bus negativ über die schwangere Frau geäußert. Auch der Busfahrer soll die Frau aufgefordert haben, ihren Sitzplatz zu verlassen. Als sie wieder auf ihre Schwangerschaft hinwies, soll er sie ebenfalls beleidigt haben.

Gegen den 55-jährigen Busfahrer werde wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt. Die Ermittlungen zu der unbekannten Tatverdächtigen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern den Angaben zufolge an.

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