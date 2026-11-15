Buß- und Bettag: Komischer Name und nur für Schüler – das steckt hinter Bayerns eigenartigstem Feiertag

Schüler dürfen zu Hause bleiben und haben keinen Unterricht, Eltern müssen aber zur Arbeit. Der Buß- und Bettag ist in Bayern eine komplizierte Sache. Warum überhaupt?

Bayerns Feiertagsregelung kennt zwei komplizierte Tage: Am 15. August haben nur Menschen frei, die in Kommunen mit katholischer Mehrheit wohnen. Und am Buß- und Bettag im November gibt es zwar keinen Schulunterricht, ansonsten müssen die Menschen aber arbeiten. Läden, Behörden und Unternehmen sind an diesem Tag ganz normal geöffnet. Was also hat es mit diesem Feiertag am kommenden Mittwoch (18. November) auf sich?

Buß- und Bettag – darum geht es

Der Tag ist ein wichtiger Termin in der evangelischen Kirche. "Für evangelische Christinnen und Christen ist er ein Tag der Besinnung und der Neuorientierung – ein Tag, um eigene Irrwege zu bedenken, aber auch Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft. Und ein Tag der Hoffnung: Wer umkehren möchte, ist dabei nicht allein, sondern darf auf Gottes Beistand vertrauen", schreibt die evangelische Landeskirche.

Bußtage wurden in früheren Jahrhunderten öfter ausgerufen, Mitte des 19. Jahrhunderts einigten sich die evangelischen Kirchen aber darauf, einen allgemeinen Buß- und Bettag am Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres einzuführen.

Die Gemeinden in Bayern feiern Gottesdienste, denken aber auch an das Dilemma der Eltern wegen geschlossener Schulen: "Zahlreiche Kirchengemeinden bieten deshalb Kinderbibeltage und Kindererlebnistage an", heißt es bei der Landeskirche.

Warum haben Schülerinnen und Schüler frei?

Bis Mitte der 1990er Jahre war der Buß- und Bettag deutschlandweit ein gesetzlicher Feiertag. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung wurde er gestrichen und zum Arbeitstag gemacht. Eine Ausnahme ist Sachsen, dort ist der Buß- und Bettag weiterhin Feiertag.

In Bayern gibt es eine Art Mittelweg: Hier ist der Tag staatlich geschützt. Das bedeutet: Das Arbeitsleben läuft ganz normal weiter, aber "an Schulen aller Gattungen" entfällt der Unterricht, wie das Kultusministerium schreibt.

Der Grund: Lehrerinnen und Lehrer hätten wie andere evangelische Menschen ein Recht darauf, an diesem Tag einen Gottesdienst zu besuchen, wenn sie dies möchten. Um den Unterricht aufrechtzuerhalten, könnten Lehrkräfte aber nicht einfach freinehmen. Sie würden also im Vergleich zu anderen Bürgerinnen und Bürgern ungleich behandelt, betont das Ministerium: "Um dies zu vermeiden, entfällt der Unterricht an den Schulen am Buß- und Bettag."

Wert legen die Verantwortlichen aber auf dieses Detail: "Die Lehrkräfte haben an diesem Tag unterrichtsfrei, nicht aber dienstfrei." An vielen Schulen gebe es etwa Fortbildungen oder Infoveranstaltungen. Wer aber in den Gottesdienst möchte, dürfe dies - und könne den anderen Veranstaltungen fernbleiben.

Der Buß- und Bettag ist seit Mitte der 1990er Jahre kein gesetzlicher Feiertag mehr - außer in Sachsen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Was bedeutet das jetzt für die Eltern?

Möglicherweise müssen Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, freinehmen. Allerdings haben vielerorts etwa auch Horte für die Schülerinnen und Schüler geöffnet. In Kirchengemeinden gibt es Angebote wie Kinderbibeltage. Einige Unternehmen und Behörden bieten ihren Mitarbeitenden an, die Kinder einfach mitzubringen. Laut Kultusministerium können auch Schulen bei entsprechendem Bedarf Betreuungsangebote machen und sich dabei auch mit anderen Schulen zusammenschließen.

Gibt es Aussichten, dass sich etwas ändert?

Nein. Es gibt derzeit keine wirkliche Perspektive in die eine oder die andere Richtung: Weder deutet sich an, dass der Buß- und Bettag wieder gesetzlicher Feiertag wird, noch steht im Raum, dass die bayerische Regelung zum Schulunterricht fällt.

Als der Bayerische Elternverband eine Petition gestartet hat, um den Brückentag nach Christi Himmelfahrt im Frühjahr zum Ferientag zu machen, erwähnten die Verantwortlichen auch den Buß- und Bettag: Der Schutz dieses Tages solle unverändert bleiben, heißt es da. Aber: Betreuungsangebote an diesem Tag müssten "früher und verlässlicher" organisiert werden.