Busfahrer muss scharf bremsen – Baby fällt aus Kinderwagen

An einer Kreuzung missachtet eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Linienbusses. Der Busfahrer muss stark bremsen. Ein Baby und zwei weitere Fahrgäste werden verletzt.

Ingolstadt

Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses in Oberbayern sind drei Fahrgäste, darunter ein Baby, verletzt worden. Grund für die starke Bremsung sei eine Autofahrerin gewesen, die dem Linienbus an einer Kreuzung in Ingolstadt die Vorfahrt genommen habe und weitergefahren sei, teilte die Polizei mit.

Dabei sei ein Kinderwagen umgestürzt und ein Baby herausgefallen. Das Baby wurde am Dienstag laut Polizei leicht verletzt. Zwei weitere Fahrgäste verloren das Gleichgewicht und wurden ebenfalls leicht verletzt.

Zeugen beschrieben die bislang unbekannte Autofahrerin als zwischen 70 und 80 Jahren alt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.