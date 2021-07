BUND wählt Vorsitzenden Mergner wieder

Bei der Jahresversammlung des Umweltverbands BUND in Bayern wurde Richard Mergner mit großer Mehrheit als Vorstand bestätigt. Der 60-Jährige, der 2018 Hubert Weiger nachfolgte, erhielt bei der Sitzung in Hirschaid (Landkreis Bamberg) 95 Prozent der Stimmen. In seiner Bewerbungsrede am Samstag forderte er, Bayern "ökologischer und sozialer" zu gestalten.

03. Juli 2021 - 19:59 Uhr | dpa

Hirschaid Die Delegiertenversammlung fand teils vor Ort, teils online statt. In einer Resolutionen an die nächste Bundesregierung wurde gefordert, die Klimagasemissionen bis spätestens 2040 auf Null zu senken. Bis dahin sollten erneuerbare Energien naturverträglich soweit ausgebaut sein, dass auf fossile Energieträger verzichtet werden könne. © dpa-infocom, dpa:210703-99-249008/2