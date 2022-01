Bulldozer ausgebrannt: Hoher Sachschaden

Forchheim

Ein Bulldozer ist im oberfränkischen Landkreis Forchheim nach Polizeiangaben vollständig ausgebrannt. Demnach soll eine Zeugin den Brand an der Baumaschine in der Silvesternacht gegen 23.00 Uhr bemerkt und umgehend Feuerwehr und Polizei gerufen haben. Als die Polizei eintraf, stand das Führerhaus bereits in Flammen. Die herbeigeeilte Feuerwehr versuchte, den Brand zu löschen. Sie konnte verhindern, dass das Feuer sich auf nebenstehende Fahrzeuge ausbreitete. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wurden am Samstag zunächst noch keine Aussagen gemacht.