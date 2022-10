Bürocontainer in der Oberpfalz gestohlen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Schierling

In der Oberpfalz ist ein Bürocontainer entwendet worden. Dieser stand auf der Freifläche einer Firma in Schierling (Landkreis Regensburg), wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge konnte seitens der Firma ausgeschlossen werden, dass der blaue Container von einem Berechtigten abgeholt wurde. Die Beamten gehen deshalb von einem Diebstahl aus. Es sei zu vermuten, dass der rund 2,5 Tonnen schwere Container zwischen Freitag und Montag mit einem Lkw abtransportiert wurde. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.