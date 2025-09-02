AZ-Plus

Bub klemmt sich Fuß unter fahrendem Karussell ein

Der Besuch des Schützenfests endete für den Dreijährigen im Krankenhaus. Die Verletzungen waren zum Glück nicht schwer. Wie kam es zu dem Unfall?
dpa |
Den Ermittlungen zufolge klemmte sich der Dreijährige den Fuß ein, weil er vor Ende der Fahrt von seinem Gefährt aufgestanden war. (Symbolbild)
Den Ermittlungen zufolge klemmte sich der Dreijährige den Fuß ein, weil er vor Ende der Fahrt von seinem Gefährt aufgestanden war. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Steinbach am Wald

Ein Dreijähriger hat sich in Oberfranken unter einem fahrenden Karussell den Fuß eingeklemmt. Der Bub habe sich bei dem Unfall auf einem Schützenfest in Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) Prellungen am Fuß und Unterschenkel zugezogen, teilte die Polizei mit. 

Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen behandelt wurden. Den Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unglück, weil der Bub vor dem Fahrtende von seinem Gefährt aufstand und dabei mit dem Fuß unter das sich drehende Karussell geriet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

